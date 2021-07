El campeón interino superpluma de la AMB Chris “Primetime” Colbert y el retador Tugstsogt “King Tug” Nyambayar se enfrentaron y respondieron las preguntas finales de los medios de comunicación antes de su choque el sábado por la noche en Showtime.

Chris Colbert: “Cada vez que peleo, siempre hay algo. “Está peleando con un bateador duro”, pero he estado sacando cosas, durmiendo. Los he estado noqueando, golpeándolos mal, y todavía no me respetan. Supongo que tengo que seguir haciendo esto el sábado por la noche y avergonzarlo … sé muy bien que no me va a golpear y eso es una promesa … se ve gordito, de ninguna manera voy a perder con él. ¡Es imposible!”

King Tug: “Estamos aquí para ganar. Estoy listo para él. Me basta con dos semanas de antelación. ¡Te voy a dar un grito en el culo! “

CHRIS COLBERT

“Iba a dejar inconsciente a [Yuriorkis] Gamboa, y ahora ‘King Tug’ tiene que llevarse el nocaut.

“Mi arduo trabajo finalmente está dando sus frutos. Todo lo que tengo que hacer es mantenerme concentrado, dedicado y disciplinado, y luego seré la cara del boxeo en un par de años.

“Este lugar es realmente conocido por las guerras. Ven el sábado por la noche, definitivamente traeré el calor.

“Estoy listo para esta pelea. Nyambayar sabe que tendrá problemas el sábado. Nadie puede pelear conmigo con una semana y media de anticipación y no tener problemas.

“Michel Rivera y yo hicimos muchas rondas juntos durante el entrenamiento en Miami. Hicimos un gran trabajo durante todo el campamento y estoy listo y emocionado de subir al ring.

“He estado noqueando a todos los que me pusieron delante. Todavía no me dan el respeto que merezco. Solo tengo que seguir haciendo lo mío el sábado por la noche y avergonzarlo.

“No puedo decirte si es mi oponente más duro hasta ahora. Sé que no me está golpeando y eso es una promesa. No hay forma de que un pescador de 126 libras suba de peso y me gane.

“Es un luchador con una sola derrota, puede recuperarse de eso. Pero no importará el sábado por la noche. Se supone que debe tener confianza en sí mismo. No puede decir que se va a lavar el sábado, pero eso es lo que va a pasar.

“Aprecio a ‘Tug’ por tomar la pelea, pero el sábado por la noche voy a entrar allí, dominarlo y golpearlo. Este es un Nissan contra un Lamborghini, y yo soy el Lambo.

“Estoy de acuerdo en que ‘King Tug’ podría ser una mejor oposición de lo que hubiera sido Yuriorkis Gamboa. Pero no importa si era Gamboa, ‘King Tug’ o Arnold Schwarzenegger allí conmigo, siempre iba a ser el mismo resultado el sábado por la noche.

“Mi cabello es naranja esta semana como dedicación a la causa de la lucha contra la esclerosis múltiple. Uno de mis amigos, Dave, en Nueva Jersey, lo tiene y me contó su historia de cómo estaba paralizado cuando era niño y también tenía EM. Luego lo vi en el Stairmaster en el gimnasio al día siguiente durante una hora. Vi eso y me di cuenta de que no hay excusas que pueda dar para no estar en el gimnasio. Hago los diferentes colores de cabello para que la gente se sienta especial. Quiero que sepan que estoy luchando por ellos.

“Nadie en la división de las 130 libras puede vencerme. Voy a seguir demostrando eso cada vez que suba al ring. Voy a ofrecer una actuación dominante. No se sorprenda cuando lo detengo.

“No creo que esto vaya más allá de las 10 rondas. Seguiré demostrando que tengo poder el sábado por la noche. No estoy desacreditando sus habilidades, pero soy diferente “.

TUGSTSOGT NYAMBAYAR

“Estoy muy emocionado por esta pelea. Es mi primera pelea en 130 libras y quiero demostrar lo que puedo hacer. Estoy listo para esta oportunidad.

“Solo debes saber esto, estamos aquí para ganar. Mi equipo está aquí para ganar. Estoy listo para Chris Colbert. Eso es.

“No me importa que esté peleando con poco tiempo de aviso con un peso más alto. Yo creo en mi mismo. Puedo pelear a 122, puedo pelear a 126 y puedo pelear a 130.

“Un aviso de dos semanas es suficiente para mí. Si no aceptaba la pelea, Colbert no tendría pelea. Entonces debería estar agradecido. Veamos qué pasa. Voy a gritarle el culo.

“Creo en mi velocidad y creo en mi poder. Yo creo en mi mismo. Solo quiero ponerme a prueba. Esta es una buena oportunidad frente a un buen peleador “.

“No creo que pueda detenerme. Mírame el sábado por la noche. Estoy listo.

“No me preocupa nada de lo que dice. Solo estoy concentrado en la vista. Realmente creo en mí y que voy a hacerle daño el sábado por la noche.

“Colbert tiene una velocidad similar en comparación con Gary Russell Jr., por lo que no va a ser nada que no haya visto antes. Los ajustes de la pelea de Russell se han realizado en el gimnasio a lo largo del tiempo.

“Estoy muy feliz de estar peleando en Dignity Health Sports Park porque Los Ángeles es mi segundo hogar. Es muy emocionante estar peleando aquí y con una multitud mirando. Los fanáticos de Mongolia se presentarán el sábado “.

También se presentaron en la conferencia de prensa del jueves la estrella en ascenso invicta Michel Rivera y el contendiente de peso ligero Jon Fernández, quienes se enfrentarán en el evento coestelar.

MICHEL RIVERA

“Hice un buen campamento y tengo un buen equipo, dirigido por Herman Caicedo, que es mi entrenador junto con Jukka Toivola. Sé que esta es una buena oportunidad y trabajé muy duro para esta pelea. Estoy muy emocionado por el 3 de julio y sé que esta es mi oportunidad de demostrar que soy genial y brillar.

“Jon Fernández es un buen boxeador y es un buen pegador. No sé mucho de él, pero sé que es español y es un tipo alto. Él golpea fuerte pero yo estoy en el tipo de condición para ser grandioso en esta pelea.

“Estoy seguro de que el 3 de julio, cuando la gente esté viendo la pelea, verán quién es el mejor boxeador. Estoy listo para todo. Si él quiere pelear en lugar de boxear, yo también pelearé. Tengo las habilidades. Creo que soy más rápido que él. No tengo problemas con su altura. Puedes ver en mis peleas pasadas donde estaba peleando en 144, y también me veía bien con los grandes boxeadores. No tengo ningún problema con eso. Todos tendrán que sintonizar el 3 de julio en SHOWTIME, y verán a Michel Rivera derrotando a Jon Fernandez.

“He estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo. Soy dominicano, y en la República Dominicana no tienes muchas oportunidades. Vine aquí y estoy haciendo mi nombre. Todos sabrán que estoy listo para pelear contra los nombres más importantes en 135: los mejores boxeadores. Tengo las habilidades y el talento. Soy joven y bonita también.

“Es bueno que parezca seguro. Yo también tengo confianza. Eso lo convierte en una gran guerra. Tiene muchos nocauts, pero no fueron contra ningún boxeador como yo. Estoy concentrado. Como dije, es un buen boxeador, pero yo soy mejor. Confío en mi talento y confío en mi condición.

“Mi perspectiva sigue siendo la misma después de esta conferencia de prensa. Fernández es un luchador orgulloso y no espero menos de lo que dijo. También soy un luchador orgulloso y estoy convencido de que soy mejor que él. Me considero mejor preparado y listo para ser considerado uno de los mejores boxeadores en la división de las 135 libras.

“Entrenar con Chris Colbert fue una gran experiencia y las sesiones de entrenamiento fueron increíbles. Él me hizo mejor, al igual que yo lo hice mejor a él. Es una gran persona. Mi compañero peleador dominicano Jeison Rosario me deseó suerte y me dijo que sabe que algún día voy a ser campeón mundial, y que me apoyará y verá la pelea desde República Dominicana.

“Por supuesto que creo que soy el próximo campeón mundial de República Dominicana. Puedo vencer a todos los mejores boxeadores, los cinco primeros, en la división de las 135 libras. Quiero hacer mi nombre en 135 porque sé que esta es una división fuerte ahora. Quiero que todos me conozcan con este peso.

“Prometo una buena pelea. Todos verán a la próxima superestrella en el ring el 3 de julio “.

JON FERNANDEZ

“Estoy muy emocionado de estar aquí para esta pelea. El campo de entrenamiento en Madrid y México ha sido genial. Hemos tenido una preparación sobresaliente. Me enfrento a un gran oponente en Michel Rivera, pero esta es la puerta que necesito abrir para estar en las grandes ligas del boxeo. No planeo perder esta oportunidad.

“Me alegro de que confíe en sus habilidades, pero creo que este es un partido de 50-50. Va a ser una gran pelea y definitivamente estamos al mismo nivel. No hay diferencia en los niveles de habilidad. Usaré mi altura y mostraré mi habilidad para el boxeo el sábado por la noche.

“Rivera es un muy buen boxeador y tiene muchas habilidades, pero creo que yo tengo las mismas habilidades y más poder. Si consigo la apertura, puedo noquear a Rivera.

“Prometo que daremos un gran espectáculo y entregaremos fuegos artificiales en el ring. Mi mano se levantará cuando termine la pelea.

“No hay nada como pelear en Los Ángeles. Ya he estado aquí antes, pero nada se puede comparar con estar en el gran espectáculo.

“Todos en España me apoyan. Mi ciudad de Bilbao me ha enviado todo su cariño y creen en mí al 100%. Incluso algunos futbolistas famosos se han acercado a mí. Jugadores del Athletic de Bilbao y (exdelantero de la selección española) Fernando Torres.

“Me gustaría ganar para abrir la puerta a otros boxeadores españoles que vienen detrás de mí y disfrutan de esta oportunidad, como mi hermano Eker, que está a punto de debutar profesionalmente. Quiero enorgullecerlo y poner a España en el mapa en lo que a boxeo se refiere.

“Si gano, no es solo por mi poder. Va a ser una pelea cerrada, pero voy a dar todo lo que tengo para salir con la victoria ”.