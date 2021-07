Yoshida vence a Okuda y recupera el cinturón femenino de la OMB en Japón Por Joe Koizumi La agresiva ex campeona Miyo Yoshida (15-2, no KO) recuperó el cinturón mundial femenino de peso gallo junior de la OMB mientras vengó su derrota anterior al superar a Tomoko Okuda (7-3-2, 1 KO) en una decisión dividida (96-94 dos veces para Yoshida, 96-96 para Okuda) durante diez rounds reñidos el martes en Tokio, Japón. Okuda, dos pulgadas más alta, había capturado el cinturón en una decisión técnica unánime en el sexto asalto en diciembre pasado, y esta fue su defensa inicial contra la ex campeona. Fue Yoshida, de 33 años, quien tomó la delantera con su agresión, mientras que Okuda trató de utilizar su alcance más largo y anotar con golpes ocupados y derechas directas a la ex-campeona que se apresuraba. Fue una competencia reñida, pero Miyo mantuvo la presión y conectó con centros de derecha para tener la ventaja. Yoshida, una madre soltera valiente, lloró de alegría cuando recuperó el cinturón. Promotor: Promociones Misako. Asistencia: 706 (con el reglamento de la JBC en el Korakuen Hall). (29/6-2021) Wilder: soy un tren de carga

