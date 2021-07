Boxeo de regreso en Nuevo México el 31 de julio Tapia Promotions presenta “Warriorz on the Rez” el 31 de julio en el Inn of the Mountain Gods Resort and Casino en Mescalero, Nuevo México. La promoción es presentada por Teresa Tapia, amada esposa de la leyenda del ring Johnny Tapia, contará con acción de boxeo tanto amateur como profesional. Los notables del boxeo Don King y James Toney asistirán. Los dos hijos de Johnny Tapia, Johnny Tapia Jr. y Johnny Tapia III, están programados para hacer su debut amateur. Los luchadores profesionales Abel Mendoza (29-0) de El Paso, TX, Antonio Escalante (29-10) de El Paso, TX, Clinton Chavez (29-0) de Albuquerque, NM, Joshua “Pitbull” Torres (22 -7) de Albuquerque, NM, y Alonzo Butler (33-3-2) de Chattanooga, Tennessee están listos para atarse los guantes en combates separados. El ex escritor de Fightnews.com, Christian Schmidt, será el presentador. Los boletos estarán disponibles para su compra a través de ticketmaster.com oa través del sitio web en innofthemountaingods.com. La AMB celebra su 100 aniversario Resultados desde Buenos Aires, Argentina

