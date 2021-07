La AMB celebra su 100 aniversario El 2 de julio de 1921 nació la Asociación Mundial de Boxeo (conocida entonces como la Asociación Nacional de Boxeo). Ese día, Jack Dempsey, aclamado por la prensa como campeón mundial de peso pesado, noqueó al campeón de peso semipesado Georges Carpentier en el cuarto asalto para convertirse en el primer campeón mundial reconocido por un organismo sancionador mundial. Unas semanas antes de la pelea, 13 comisiones de boxeo se reunieron en el estado de Rhode Island y establecieron la NBA, que sancionó las peleas por el título y estableció calificaciones mundiales. 41 años después, la NBA se rebautizó a sí misma como AMB. Dempsey-Carpentier fue un evento único que marcó varios hitos históricos para el boxeo. 1) Fue la primera vez que un evento deportivo de este tipo tuvo una presencia masiva de mujeres (para el rompecorazones Carpentier) entre los casi 90,000 fanáticos que ocuparon los asientos de Boyle’s Thirty Acres en Jersey City, Nueva Jersey. 2) Fue la primera puerta de un millón de dólares con $ 1,789,238 pagados en boletos de $ 5 a $ 50 (luego se dijo que el promotor George “Tex” Rickard lamentó no haber vendido los boletos a un precio más alto). 3) Fue la primera pelea que se transmitió en vivo por radio. Así que fue en esta fecha hace 100 años que Jack Dempsey se convirtió en el primer campeón mundial de la AMB. Todos los campeones de la AMB desde entonces han seguido los pasos de “Manassa Mauler”. Boxeo de regreso en Nuevo México el 31 de julio

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.