Resultados desde Brooks, California El invicto superligero Bryan Flores (24-0-1, 13 KOs) se recuperó de una caída en el primer asalto para ganar una decisión dividida en diez asaltos sobre Shinard Bunch (20-2-1, 16 KOs) el viernes por la noche en el Cache Creek Casino en Brooks, California. Bunch derribó a Flores en el primer round y dominó los primeros rounds, pero Flores se hizo cargo a mitad de camino. Los puntajes fueron 96-93 para Bunch y 97-92, 95-94 para Flores. El peso súper welter Guido Schramm (16-1-1, 9 KOs) llegó fuerte al final para derrotar al previamente invicto Jahyae Brownn (13-1, 9 KOs) por decisión mayoritaria. Las puntuaciones fueron 95-95, 98-92, 97-93. En un choque de pesos súper welter invictos, Raúl García (12-0-1, 10 KOs) y Robert Terry (9-0-1, 3 KOs) retuvieron sus invictos. Después de ocho rounds, los jueces calificaron 77-75, 75-77, 76-76.

