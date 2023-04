Venezolano Córdova sorprende al excampeón “Tito” Acosta Un molesto e invicto peso mosca venezolano, Angelino “Huracán” Cordova (18-0-1, 12 KOs) venció mediante una decisión unánime en diez asaltos sobre el ex campeón mundial y favorito 3: 1 Ángel “Tito” Acosta (23-4, 22 KOs) en el jueves por la noche en el Fantasy Springs Resort Casino en Indio, California. Córdova estuvo más ocupado mientras que Acosta conectó los tiros más duros. Cordova recibió un corte sobre el ojo izquierdo en un choque de cabezas en el tercer asalto y se le descontó un punto en el cuarto asalto por un puñetazo de conejo. Acosta conectó algunos tiros importantes tarde. Los puntajes fueron 96-93, 95-94, 95-94 para Cordova, quien se convirtió en el nuevo campeón internacional de peso mosca de la OMB. “Pensé que era una gran pelea, éramos dos guerreros dentro del ring”, dijo Cordova. “No fue una pelea fácil, tuve que usar mucho el coeficiente intelectual del boxeo. Sentí que podía conectar mis golpes de manera efectiva y podía moverme fácilmente. Estoy abierto a cualquier oportunidad que se presente”. “Estoy muy decepcionado con los resultados de esta pelea”, dijo Acosta. “Lo más importante fue el trabajo que pudimos realizar durante el campo de entrenamiento que se mostró dentro del ring. Córdova fue un oponente duro, pero siguió golpeándome detrás de la cabeza. Vamos a tomar un breve descanso y luego volveremos a entrenar. Sentí que gané esta pelea, quiero la revancha”. En el evento coestelar, Jorge “El Niño Dorado” Chávez (6-0, 5 KOs) de San Diego aseguró un nocaut en el quinto asalto contra Alberto “Pupo” Nieves (4-3-1, 2 KOs) de Aguadilla, Puerto. Rico. Programada como una pelea de peso pluma a seis asaltos, Chávez lanzó un golpe al cuerpo debilitante que envió a Nieves directamente a la lona a las 1:34 del penúltimo asalto. “Me siento genial. Fue la primera vez que sentí que me soltaba las manos, lo que me gustaría agradecer a mi nuevo equipo por darme la confianza para mostrar ese lado de mi boxeo”, dijo Jorge Chávez. “Sentí que podría haber ido 12 rondas. Nieves fue un oponente duro y lo felicito por traerlo todo”. Haciendo alarde de sus habilidades como un peleador de Golden Boy recién acuñado, Grant Flores (2-0, 2 KO) deslumbró a la multitud con una victoria por nocaut en el primer asalto sobre Terrance Jarmon (3-4, 1 KO) de Atlanta, Georgia. Flores sacudió a Jarmon con un gancho de izquierda, deteniendo la pelea a los 51 segundos del primer asalto en una pelea programada para cuatro asaltos de acción de peso welter. También un prospecto estelar recién firmado, Daniel “Junebug” García (5-0, 4 KOs) de Westminster, Colorado, regresó al ring para una pelea programada de cuatro asaltos en peso súper pluma contra Aldimar Silva de Sao Paulo, Brasil (22-23, 14). KO). García logró el paro a las 2:14 en la segunda ronda. Leonardo “Bazooka” Sanchez (4-0, 3 KOs) de Cathedral City derrotó a Mychaquell Shields (0-2) de Alpine en una pelea programada a cuatro asaltos en peso superpluma. A pesar de la sujeción excesiva de Shields, Sánchez pudo asegurar la victoria por nocaut en el segundo asalto. Conferencia de prensa final de Shakur-Yoshino en Newark, New Jersey Like this: Like Loading...

