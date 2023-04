Resultados desde Tacoma, Washington. El colombiano Brandon Valdés capturó el título vacante de peso pluma Fedebol de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y el súper welter favorito de los fanáticos, Neeco “Rooster” Macias, ganó por nocaut técnico en su pelea de regreso anoche en el famoso Emerald Queen Casino en Tacoma, Washington. Valdés (15-3, 7 KOs) derrotó a su oponente mexicano, Ángel Antonio “Cochorro” Contreras (15-6-2, 7 KOs), en el evento principal por decisión unánime en 10 asaltos que fueron mucho más competitivos que la puntuación final de las tarjetas de 99-94, 98-92, 98-92. Valdés vs. Contreras fue una pelea enérgica de ida y vuelta en la que Valdés conectó golpes más efectivos, aunque ambos peleadores disfrutaron de momentos de dominio. Valdés tomó el control temprano, pero Contreras aceleró y tuvo a Valdés en su bicicleta en la tercera y cuarta ronda. Valdés recuperó el control en el quinto, sobreviviendo a los embates de Contreras para ganar su título de la AMB Fedebol. Macías (18-2, 11 KOs), peleando contra Tehachapi, California, fue dueño del evento coestelar y no mostró óxido después de su retiro de cuatro años del ring contra el peligroso Ramón “Nino de Oro” Ayala (25-8-1 , 13 KOs). Gallo” cacareó temprano debido a su acción patentada sin parar, golpeando de pilar a poste a un superado Ayala, un ex campeón superligero juvenil del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). Al igual que el “Conejito de Energizer”, Macías lanzó casi 150 golpes por asalto y Ayala no pudo responder a la campana en el sexto asalto. Un Macías nuevo y mejorado estaba a la vista nuevamente, solo el desgaste que su cuerpo había sufrido en el pasado debido a su agresivo modo de ataque estuvo ausente en esta pelea. Cuatro años de descanso ha revitalizado a “Rooster”, quien simplemente derribó a su oponente mexicano hasta el punto de que ya no pudo seguir peleando después de cinco asaltos contra el energizado Macías. El súper welter de Washington, Jon Bryant (7-0, 2 KOs) mantuvo intacto su récord invicto con una casi blanqueada de un juego de Timothy Parks (5-4-1, 4 KOs), tomando una victoria unilateral de seis asaltos. decisión unánime en un estilo convincente. Bryant conectó muchos más contragolpes nítidos desde una amplia variedad de ángulos que Parks, quien tuvo sus momentos durante la entretenida pelea. El peso pesado de Arizona, Dante Stone (12-1, 9 KOs) lanzó una blanqueada en seis asaltos, ganando cada asalto en cada una de las tarjetas de puntuación de los tres jueces contra el previamente invicto Detrailous Webster (5-1, 2 KOs). Stone cerró el espectáculo con fuerza con una ráfaga de golpes en un intento fallido de detener a Webster. El superligero de California, Josué Cadena, tuvo un prometedor debut profesional, castigó físicamente a Jayden Salway (0-2-1) temprano y con frecuencia. Cadena derribó a Salway dos veces en el segundo asalto y cuando un brutal golpe al cuerpo envió a Salway a la lona, ​​el árbitro Louis Jackvony detuvo la pelea a los 30 segundos del tercer asalto. En una guerra total, Michael Portales (3-1-1, 1 KO) soportó un furioso repunte tardío para obtener una victoria por decisión unánime en cuatro asaltos sobre Magarito Hernández (3-6-1). El súper mediano mexicano Dario Guerrero-Meneses (2-5-1) ganó una decisión unánime en cuatro asaltos sobre Alejandro Avalos (0-2). Toro Promotions Inc., en asociación con Whitfield Haydon, promovió su primer evento en el moderno EQC Event Center de Emerald Queen Casino. Abe derrota a Martínez y gana en eliminatoria IBF de las 126 lbs Resultados desde Brooks, California Like this: Like Loading...

