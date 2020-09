Resultados desde Bélgica Bélgica tuvo su primer evento de boxeo después del cierre del sábado por la noche. El promotor Belga Alain Vanackere de 12 Rounds Boxing presentó boxeo profesional en el Fight Off Training Center en Wavre, Bélgica. El evento principal vio al prospecto de peso welter junior del hijo del promotor, Antoine Vanackere (14-1, 7 KOs) detener a Filip Poturovic en el primer round. En una pelea de apoyo, el invicto peso superwélter Jan Helin (6-0, 3 KOs) se impuso por nocaut técnico a Dario Borosa. El evento dio inicio a lo que será una serie de pequeños eventos con jóvenes talentos locales. El programa se transmitió en vivo. WBC Suspende Subasta de Canelo-Yildirim

