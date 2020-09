22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 NOTICIAS DE BOXEO Vuelve el boxeo en Sudáfrica Por Ron Jackson La acción del boxeo en Sudáfrica regresa al Emperors Palace cerca de Kempton Park el 10 de octubre después de una larga ausencia de siete meses debido a la pandemia de Covid-19, cuando Golden Gloves Promotions presenta un interesante torneo de cuatro combates con la tan esperada final de peso mediano junior 4 @ War. entre Boyd Allen y Brandon Thysse encabezando el proyecto de ley. Thysse (12-2-1, 10 KOs) se abrió camino hacia la final con una emocionante victoria en el séptimo asalto sobre Roarke Knapp. En otra emocionante pelea, Allen (5-0-1, 4 KOs) llegó a la final con una victoria por nocaut técnico en el décimo asalto sobre Tristan Truter. En una batalla por el tercer y cuarto lugar en la 4 @ War , Roarke Knapp (9-1-1, 7 KOs) se enfrenta a Tristan Truter (8-2, 5 KOs), que debería ser otra pelea emocionante. Hay otras dos peleas en la tarjeta con Jabulani Makhense (9-0, 4 KOs) contra Eric Kapia (22-3-2, 4 KOs) en una pelea programada de diez asaltos por el título de peso welter panafricano de la AMB y en un Pan de la AMB. La pelea por el título crucero africano también está programada para diez asaltos. Chris Thompson (9-2, 6 KOs) se enfrenta a Akani Phuzi (11-0, 5 KOs). Este Thompson vs Phuzi también se ha informado será por el título vacante de peso crucero sudafricano, pero esto no ha sido confirmado. El torneo está programado para comenzar a las 18:30 en condiciones estrictas debido a la pandemia de Covid 19. Aaron Alameda: Después de vencer a Luis Nery, todos sabrán mi nombre Resultados desde Bélgica

