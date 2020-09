Aaron Alameda: Después de vencer a Luis Nery, todos sabrán mi nombre Por Miguel Maravilla El invicto peso súper gallo Aaron Alameda (25-0, 13 KOs) de Nogales, Sonora, México está listo para hacerse un nombre mientras sube al ring con el ex campeón mundial Luis Nery (30-0, 24 KOs) de Tijuana. Alameda se enfrentará a Nery el sábado en el Mohegan Sun Casino en Uncasville, Connecticut en el mega pay per view de Showtime encabezado por los gemelos Charlo. “Estoy feliz y motivado por esta pelea. Esta es mi primera vez en una tarjeta de esta magnitud, así que voy a venir con todo lo que tengo el 26 de septiembre ”, dijo Alameda a Fightnews.com®. “Estoy listo para ofrecer un gran espectáculo a los fanáticos”. Alameda tendrá una oportunidad por el título vacante mundial supergallo del WBC. “Ahora que esta es una pelea por el título, estoy aún más motivado”, dijo Alameda. “Estoy entrenando muy duro y estoy listo para ganar. Este es el mayor desafío de mi carrera. Estoy listo,” Originalmente programado para pelear en marzo, el enfrentamiento con Nery tuvo que esperar a que llegara la pandemia de COVID-19. Alameda tuvo que esperar pacientemente otra posible oportunidad, seis meses después la oportunidad llega a la puerta. “Estaba realmente decepcionado cuando la pelea fue cancelada en marzo. Las cosas pasan por una razón ”, afirmó Alameda. “Cuando se canceló la fecha de marzo, nos tomamos un tiempo libre muy corto, pero luego volvimos a entrenar para cuando fuera a suceder”. Habiendo concluido el campo de entrenamiento en el sur de California, en la ciudad de Bell Gardens, mientras Alameda se preparaba con su entrenador Arnulfo Bravo para esta pelea. “El entrenamiento durante una pandemia ha sido difícil, pero hemos estado entrenando desde enero para esta pelea”, dijo Alameda. “Este campamento ha sido bueno porque estamos en Los Ángeles, tenemos muchos luchadores locales con quienes entrenar. Pudimos encontrar tres luchadores para ayudarnos con el combate y prepararnos para enfrentar a un zurdo “. Después de un nocaut en el tercer asalto sobre Jordan Escobar hace más de un año, Alameda dará un gran salto en su clase. Peleando la mayor parte de su carrera en México, Alameda confía en causar sensación en su debut en Estados Unidos. “Todos verán de qué se trata. Esta es una carta grande y soy un desconocido. Verás un nuevo campeón mundial ”, dijo Alameda. “En este momento, no estoy pensando en el futuro. Solo estoy concentrado en Nery y en ganar este título. Pero quiero demostrar que soy el mejor “. En cuanto a su oponente, Nery anotó un nocaut en el noveno asalto sobre Juan Carlos Payano el año pasado en julio. Un ex campeón mundial busca recuperar su estatus de campeón mientras Alameda planea descarrilar esos planes para su compatriota. “Sé que Nery era un gran pegador con 118 libras, pero está subiendo de peso, veremos si puede llevar esa potencia a 122 libras. También vamos a ver si puede tomar mi poder ”, dijo Alameda. Buscando anotar la sorpresa, Alameda entra en esta pelea como el perdedor, pero está motivado ya que promete salir victorioso. “Entiendo que soy el perdedor en esta pelea, pero eso solo me da más hambre de ganar. Voy a entrar allí y mostrarle a la gente quién soy. Voy a ganar ya darles a los fanáticos una buena pelea de acción ”, dijo Alameda. “Después de vencer a Luis Nery, todos sabrán mi nombre”. Sigue a Miguel en Twitter @MigMaravilla 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 NOTICIAS DE BOXEO Vuelve el boxeo en Sudáfrica

