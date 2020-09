Munguia vs.Johnson el 30 de octubre en California por DAZN El ex campeón de peso mediano de la OMB jr Jaime Munguia (35-0, 28 KOs) regresará al ring para defender su cinturón intercontinental de peso mediano de la OMB contra Tureano Johnson (21-2-1, 15 KOs) en una batalla de 12 rounds el viernes, octubre 30 en Fantasy Springs Resort Casino. La pelea se transmitirá en vivo exclusivamente en DAZN. En breve se anunciará información adicional para esta tarjeta. El evento estará cerrado al público y los medios de comunicación. Boxeo Telemundo regresa en Kissimmee el 2 de octubre Aaron Alameda: Después de vencer a Luis Nery, todos sabrán mi nombre

