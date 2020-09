Boxeo Telemundo regresa en Kissimmee el 2 de octubre All Star Boxing, Inc. junto con Tuto Zabala, Jr. regresa con la última entrega de Boxeo Telemundo de este año. El primer partido de la serie de otoño contará con el peso pluma Dennis “El Martillo” Contreras (22-10-1, 20 KO) defendiendo su título de Fedecentro de la AMB contra el invicto Carlos “El Stich” Flores (20-0, 11 KO) en el evento principal de octubre. 2 en el Centro de Eventos Osceola Heritage Park en Kissimmee, Florida. Los combates están en la zona de pelea de burbujas sin fanáticos. Contreras viene de su destacada actuación por nocaut técnico sobre Belmar Preciado en agosto en la serie Boxeo Telemundo Summer. Contreras: “Tengo la misión de convertirme en campeón mundial y Flores está en mi camino”. El “El Stich” Flores, de 19 años, fue arrojado al fuego, ganando su debut profesional a la edad de 16 al destruir a Marcos Ochoa por nocaut técnico en la primera ronda en noviembre de 2017. Flores ha sido un tren del susto de lucha continuando su 20 racha ganadora de combates. Flores: “Estoy emocionado de participar en el evento principal del 2 de octubre. Este es un sueño hecho realidad, y estoy deseando mostrar mi talento “. Resultados desde Tijuana Munguia vs.Johnson el 30 de octubre en California por DAZN

