Resultados desde Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing Sam Goodman (12-0, 7 KOs) de la FIB #9, OMB #14 de 122 libras detuvo al ex retador al título mundial Juan Miguel Elorde (29-3, 15 KOs) en el octavo round de una pelea programada a diez rounds en el Pabellón Hordern. Sydney, NSW con los títulos IBF Intercontinental y WBO Oriental en juego. Goodman controló cada ronda mientras conectaba precisos jabs de izquierda y potentes golpes de derecha a la cabeza que tenían a Elorde con piernas inestables. Una combinación de tres golpes a la cabeza de Elorde en la octava ronda lo metió en problemas y el árbitro Brad Vocale coronó a Goodman en 1:26. dijo Goodman. “Pensé que peleé una pelea inteligente y una pelea disciplinada. Escuché mi esquina y teníamos un buen plan de juego. “ Elorde es el nieto del gran Flash Elorde filipino. En otra acción, el prometedor prospecto de 154 libras Nikita “The Butcher” Tszyu (3-0, 2 KOs) superó a Ben Horn (4-5) en seis asaltos. Tszyu atacó a Horn durante todo el combate conectándose con golpes potentes en la cabeza y el cuerpo de Horn, quien respondió con sólidas combinaciones de boxeo en el movimiento hacia atrás. Al final de seis rondas de acción en las que Horn y Tszyu intercambiaron bombas al sonar la campana, los puntajes fueron 60-54, 60-54, 59-55. Tszyu dijo. Esa fue la pelea perfecta que tenía que tener. Él puede tomar un tiro. Todo el crédito para él. “ Nikita es hijo del miembro del Salón de la Fama Kostya Tszyu y hermano de Tim Tszyu, número 1 de la OMB. Ben Horn es el hermano del ex campeón de peso welter de la OMB, Jeff Horn. Además, el peso welter zurdo nacido en Inglaterra Daragh Foley (20-4-1, 10 KOs) ganó una decisión técnica sobre Hunter Ioane (8-5-1, 5 KOs) en la quinta ronda de la pelea programada de seis rondas. Ioane cayó en la segunda ronda. El choque de cabezas en la cuarta ronda provocó cortes tanto en Foley como en Ioane. El doctor inspeccionó los cortes a Ioane en la quinta ronda y permitió que continuara, pero más tarde en la ronda detuvo la pelea. Tiempo de parada 1.25. Puntuaciones 40-35,40-35,39-36. Joel Taylor (8-0, 3 KOs), con sede en Melbourne, anotó un sorpresivo nocaut en el primer asalto sobre el peso welter Michael Hall (8-2-1, 5 KOs) con sede en Sydney, en una pelea programada a ocho asaltos. El árbitro Will Soulos coronó a Taylor en 1.52 El ex futbolista peso pesado de la liga de rugby Justin Hodges (5-1,2KO) superó por puntos a la estrella de las redes sociales Jordan Simi (0-1-0) en cuatro asaltos. Hodges se mantuvo ocupado lanzando bombas con la mano derecha en todas las rondas, pero Simi no tuvo problemas en ningún momento. Puntuaciones 40-36,40-36,40-36. Hodges dijo: “Es un tipo fuerte y el segundo zurdo que he boxeado. Siguió moviéndose y me costó mucho aterrizar mi mano derecha”. Jackson Murray (4-0,3KO’s) de peso pesado de 6’7 ”basado en Sydney, se detuvo. Parminder Singh (2-2-0) en una pelea programada de cuatro asaltos cuando el árbitro Brad Vocale canceló la pelea en el segundo asalto. Jessica Adams (1-2,1KO), con sede en Newcastle, detuvo a Ashleigh Sims (1-1-1) de peso súper pluma femenino con sede en Sydney, en la segunda ronda de una pelea programada de cinco rondas. Adams derribó a Sims con la mano derecha en la segunda ronda y el árbitro Brad Vocale coronó a Adams en 1.42. El peso pluma femenino de Cambletown Shanell Dargan (1-0-1) superó al zurdo de Melbourne Jaala Tomat (0-2-1) en cuatro asaltos para ganar con puntuaciones de 39-38, 38-38,39-37 Katie McLaren (1-0-2), peso welter femenino nacido en Inglaterra y residente en Sydney, superó a Connie Chan (1-3-0) en cuatro asaltos. Angel Rushton (1-0-0) superpluma femenina con sede en Brisbane superó a Ayesha Abed (1-4-0) en cuatro rondas para ganar por puntajes 39-37,39-37,39-37. Los comentaristas de primera fila Ben Damon, Jeff Fenech, Warren Smith, Barry Michael y Harry Garside. Promotor George y Matt Rose Freshmart vence a Wanheng y retiene el título de las 105 libras de la AMB Round 12 con Mauricio Sulaimán: Los 60 años de Julio César Chávez Like this: Like Loading...

