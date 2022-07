Freshmart vence a Wanheng y retiene el título de las 105 libras de la AMB En un choque largamente esperado entre íconos del boxeo tailandés, el campeón de peso mínimo de la AMB Knockout CP Freshmart, alias Thammanoo Niyomtrong, (24-0, 9 KOs) defendió con éxito su título mundial por decisión unánime en doce asaltos contra el ex campeón del WBC, Wanheng Meenayothin, alias Chayaphon. Moonsri (55-3, 19 KOs) el miércoles en una arena temporal en el Terreno Provincial de Chonburi en Chonburi, Tailandia. Cerrar rondas con ambos teniendo sus momentos. Wanheng estuvo quizás un poco más ocupado al principio, pero la combinación de golpes de Freshmart ganó el día. Las puntuaciones fueron 116-112, 119-109 y 117-111. Muchas sonrisas y abrazos durante la pelea. Izmailov y Ergashev regresan el 10 de agosto Resultados desde Australia Like this: Like Loading...

