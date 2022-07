Izmailov y Ergashev regresan el 10 de agosto El miércoles 10 de agosto, en el histórico Garden Theatre en Midtown Detroit, la popular serie Detroit Brawl continúa con el clasificado FIB n.° 4, la AMB n.° 13, la OMB n.° 11 en el peso superligero Shohjahon Ergashev y el clasificado OMB n.° 12, la FIB n.° 11, WBC n.° 7 en peso semipesado Ali Izmailov en combates separados a diez asaltos. Ergashev (21-0, 19 KOs) se enfrentará a Ángel “El Furioso” Martínez Hernández (14-1-2, 14 KOs) en una pelea de 10 asaltos, e Izmailov (8-0, 6 KOs) se enfrentará a Eric Murguia (14 -0, 12 KOs) en un choque de invictos. “El 10 de agosto, los fanáticos del boxeo verán a dos contendientes mejor calificados en Ergashev e Izmailov”, dijo el promotor Dmitriy Salita, “y ambos tienen contendientes poderosos frente a ellos, que serán buenos indicadores de dónde están. Creo que ambos están a una o dos peleas del título mundial. Nuestra serie Detroit Brawl sigue mejorando. Detroit está en camino de convertirse en uno de los centros del boxeo profesional en los Estados Unidos”. Actualización de Bivol-Zurdo Freshmart vence a Wanheng y retiene el título de las 105 libras de la AMB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.