Actualización de Bivol-Zurdo La Asociación Mundial de Boxeo (AMB) ordenó recientemente al campeón de peso semipesado Dmitry Bivol (20-0, 11 KOs) para la próxima pelea contra el actual #1 de la AMB y retador obligatorio Gilberto "Zurdo" Ramírez (44-0, 30 KOs), quien ha ganado dos eliminadores de títulos. A las dos partes se les dio hasta el 10 de agosto para consumar un trato para evitar una audiencia de oferta de bolsa de la AMB, sin embargo, el promotor Eddie Hearn planea solicitar una excepción de la AMB para permitir que Bivol haga una defensa voluntaria contra Joshua Buatsi clasificado como el número 2 en Octubre con el ganador para enfrentarse al Zurdo. "Siempre escucho cosas aquí y allá", dijo Ramírez, "pero estoy en esta posición por una razón. La AMB es una organización tremenda y creo que prevalecerá el proceso correcto. A diferencia de otros, me enorgullezco de mi oficio y siempre querré enfrentarme a los mejores en la vida real, y no solo hablar de ello como otros campeones". El gerente de Ramírez, David Suh (3 Point Management), comentó: "He escuchado algunas cosas, pero realmente no presto mucha atención a la basura. Al final del día, estamos agradecidos por la oportunidad y tenemos plena fe en el proceso. La AMB y el Sr. Gilberto Mendoza han sido geniales con nosotros y esperamos lograrlo".

