Broner se descontrola en conferencia de prensa virtual El campeón mundial de cuatro divisiones, Adrien Broner, duró unos dos minutos en la conferencia de prensa virtual de esta semana para lanzar la preparación para su pelea del 20 de agosto contra Omar Figueroa. Después de lanzar una diatriba sobre el formato de conferencia de prensa virtual que se ha vuelto común desde COVID, ¡“The Problem” se fue abruptamente! ADVERTENCIA: LENGUAJE EXPLÍCITO “No estoy con nada de esta mierda que tienen”, proclamó Broner. “Siento que Al Haymon y Steven Espinoza están mintiendo porque ¿por qué estamos haciendo una conferencia de prensa en una computadora? No hacen la mierda de Floyd en ninguna jodida computadora cuando pelea con un YouTuber. No hacen la mierda de nadie más en la computadora, pero quieren hacer la mía en la computadora, así que eso me dice que les importo una mierda. Así que cuando dices que me jodan, es que se jodan todos. Y al final del día, eso es lo que realmente vine aquí para hacerles saber. Cualquiera puede verlo. En este punto, todos ustedes solo están mintiendo. Se suponía que ustedes debían hacer esta pelea. Ustedes nos están dando fechas. Sigan retrasando nuestras fechas. Vamos hombre. ¿Quién diablos hace un campamento de seis meses? Ustedes están locos. Así que lo que voy a hacer es decirle a Omar que sigas entrenando tu trasero. Estoy entrenando mi trasero también. Broner luego se disculpó (más o menos) en Instagram: “Escucha hombre, estaba frustrado con un montón de mierda que está pasando en mi vida. Yo, Showtime Boxing y Al Haymon no tenemos ningún problema”. Él elaboró ​​más escribiendo … “Los hombres de Playas joden y se levantan pueden reconocer un error. @showtimeboxing @shosports y Al Haymon, nos encerramos de por vida. Los amo a todos. Nos vemos en algunas semanas. ¡Vamos!”

"PD: Quise decir todo lo que dije. Hacer esa conferencia de prensa en una llamada de Zoom me voló como una mujer en el MGM tratando de que la recojan por $ 250".

