Resultados desde Alemania El invicto clasificado WBA # 11, IBF # 11, WBC # 15, el peso pesado Agit Kabayel (20-0, 13 KOs) vencio ampliamente en un combate a diez rounds ante Evgenios “Achilles” Lazaridis (16-3, 10 KOs) para reclamar el título continental de la AMB el sábado Noche frente a 1,000 espectadores en el escenario flotante en el lago en Elbau Park, Magdeburg, Alemania. Kabayel domino a Lazaridis durante toda la pelea, pero no pudo vencerlo por nocaut. Los puntajes fueron 100-90, 99-91, 98-92. El peso pesado Peter Kadiru (8-0, 4 KOs) salió victorioso cuando Eugen Buchmüller (16-6, 13 KOs) no pudo salir para el cuarto round luego de sufrir una lesión en el hombro. El invicto peso pesado Kenyan Collins Ojal (4-0, 0 KOs) superó a Georgij Fibich (1-1, 1 KO) en seis rounds con puntajes de 60-54, 60-54, 60-55. La campeona europea de peso pluma Nina Meinke (10-2, 3 KOs) ganó una decisión unánime de ocho rounds sobre Edina Kiss (15-13, 9 KOs) en un asunto sin título. La ex estrella amateur Artur Henrik ganó su debut profesional contra Miguel Aguilar (11-66-1, 5 KOs) en una pelea de cuatro rounds de peso mediano. 40-36 3x. Acelino Freitas imparte taller de la AMB en línea Fallece Dick Cole , ex presidente de NABF y miembro del WBC

