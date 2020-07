Fallece Dick Cole , ex presidente de NABF y miembro del WBC El presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán Saldívar, y todo el organismo que representa, envían sus condolencias por la perdida del especial miembro del WBC y el boxeo Mundial, Dick Cole. El “Tío Dickie” como lo conocemos cariñosamente, tenia algunos problemas de salud, pero los enfrentó valientemente durante un buen periodo.

Dickie fue presidente de la comisión de Texas durante más de 30 años, además de ser presidente de la NABF de 1993 a 1994. Conoció a su esposa Joann y se casó a los 18 años. Fue miembro del WBC durante muchos años y su hijo Laurence sigue sus pasos.

“Cole Insurance” (Dickie y Laurence) son los encargados de proporcionar todos los seguros de vida a los boxeadores que disputen un título del WBC, y esto lo han hecho durante muchos años. ¡Toda la familia del WBC y el mundo del boxeo le enviamos un abrazo de solidaridad ante este difícil momento! Olas, Invicto Polaco logra triunfo en su debut en EEUU

