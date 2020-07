Olas, Invicto Polaco logra triunfo en su debut en EEUU Por Przemek Garczarczyk El invicto peso crucero polaco Michal Olas (10-0, 9 KOs) logro un triunfo con un nocaut en el segundo round sobre Kevin Brown (2-10, 2 KOs) el viernes por la noche en el Venice Arena en Venice, Florida. Olas, de 30 años envió a la lona a Brown tres veces en el segundo round para ganar en su debut en Estados Unidos. Olas manejado por el ex contendiente de peso semipesado Andrzej Fonfara. JC Chavez Jr es suspendido indefinidamente por NSAC

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.