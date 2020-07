JC Chavez Jr es suspendido indefinidamente por NSAC Se ha podido conocer el ex campeón mundial Mexicano Julio César Chávez Jr. ha sido suspendido por tiempo indefinido por la comisión Atlética de Nevada NSAC y existe información también que puede ser suspendido en el estado de Arizona. La situación es debido a un ensayo y pruebas antidopaje en octubre de 2019 cuando la Comisión Atlética de Nevada informó al personal de la Asociación Voluntaria Antidopaje (VADA) que había intentado realizar las pruebas en el gimnasio de Chávez Jr pero no se realizó por no disposición del boxeador para aceptar el requerimiento obligatorio. Chávez seria suspendido en Phoenix, Arizona, porque todo se realizo con Daniel Jacobs en diciembre de 2019 tras ser trasladado desde Las Vegas por lo sucedido con VADA en aquel momento. Un nuevo nombre para ¨Canelo¨Alvarez: Jason Quigley

