Resultados del Undercard de Wilder-Helenius en Nueva York En la co-estelar de Wilder-Helenius, el ex campeón de peso supermediano de la FIB Caleb "Sweethhands" Plant (22-1, 13 KOs) noqueó al dos veces campeón de peso supermediano del WBC, Anthony "The Dog" Dirrell (34-3, 25 KOs) en el noveno round de una eliminatoria del WBC el sábado por la noche en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York. Fue una pelea fea con mucha lucha libre y tácticas sucias. El final llegó en el noveno asalto con un enorme gancho de izquierda que derribó a Dirrell durante varios minutos. El tiempo era 2:57. El invicto WBC # 3, WBO # 3, IBF # 7 de peso pesado Frank Sánchez (21-0, 14 KOs) anotó un nocaut técnico en el noveno asalto contra el robusto Carlos Negrón (25-4, 20 KOs) en un combate de 10 asaltos. Después de ocho asaltos frustrantes, Sánchez se abrió paso para derribar a Negrón en el noveno asalto y obtuvo la detención del árbitro con su andanada de seguimiento. El tiempo era 1:36. En una eliminatoria de peso gallo de la FIB, el ex campeón de la FIB y número 6 de la FIB Manny Rodríguez (21-2, 13 KOs) ganó una decisión técnica contra el previamente invicto número 4 de la FIB Gary Antonio Russell (19-1, 12 KOs). Rodríguez sacudió a Russell varias veces y lo derribó en la octava ronda. Rodríguez resultó herido por un choque de cabezas en la novena ronda y se le dio tiempo para recuperarse. La esquina de Rodríguez le dijo a los oficiales que Rodríguez no podía continuar después de la ronda y la pelea terminó por decisión. El tiempo oficial fue: 02 de la décima ronda. Las puntuaciones fueron 100-90, 99-91, 99-93. Esta fue una revancha, con su primera pelea que terminó sin decisión después de un cabezazo en la primera ronda. El peso súper welter Vito Mielnicki Jr. (13-1, 8 KOs) logro triunfar con una decisión unánime en diez asaltos contra Limberth Ponce (19-6, 11 KOs). Las puntuaciones fueron 98-92, 99-91, 99-91. El invicto contendiente clasificado de peso ligero WBA #3, IBF #6, WBO #10, WBC #12 Michel "La Zarza Ali" Rivera (24-0, 14 KOs) ganó por decisión unánime en ocho asaltos contra Jerry "The Joker" Pérez (14-2 , 11 KO). Las puntuaciones fueron 79-72, 79-72, 80-71. Pérez abajo en la octava ronda. El invicto peso pesado de 6'7 Gurgen "Big Gug" Hovhannisyan (4-0, 4 KOs) golpeó al ex prospecto de 297 libras Michael Coffie (13-3, 10 KOs) durante seis rounds y la pelea se detuvo después del sexto round.

