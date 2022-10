Haney repite triunfo ante Kambosos en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El indiscutible campeón mundial de peso ligero Devin “The Dream” Haney (29-0, 15 KOs) venció por decisión unánime unilateral en doce asaltos sobre el ex campeón “Ferocious” George Kambosos Jr. (20-2, 10 KOs) en una pelea de revancha directa requerida por contrato el sábado por la noche en el Rod Laver Arena de Melbourne, Australia. Haney fue advertido en la primera ronda por el árbitro por sujetar. Haney, de 23 años, mantuvo a Kambosos fuera de balance, conectándose con su jab de izquierda educado y su poderosa mano derecha. Kambosos lastimó a Haney en el octavo asalto con una mano derecha al cuerpo. El estadounidense sufrió un corte sobre el ojo derecho y fue lastimado nuevamente en el noveno asalto con una mano derecha, pero Haney respondió con dos poderosos derechazos. La cara de Kambosos era una máscara de sangre en el décimo round cuando Haney conectó con ganchos de izquierda y manos derechas. El médico inspeccionó los cortes en Kambosos y permitió que continuara el combate. Tanto el campeón como el retador intercambiaron golpes sólidos en las rondas once y doce, y al final los puntajes fueron 119-109, 118-110, 118-110. Haga clic aquí para comentar Wilder destruye KOS 1 a Helenius en Nueva York Resultados del Undercard de Wilder-Helenius en Nueva York Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.