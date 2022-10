Resultados del undercard de Haney-Kambosos en Australia Por Ray Wheatley – World of Boxing El dos veces retador al título mundial y número 1 del WBC Jason “Mayhem” Moloney (25-2, 19 KOs) venció mediante una decisión unánime en doce asaltos sobre el número 2 del WBC Nawaphon Kaikanha (56-2-1, 46 KOs) en una eliminatoria final de peso gallo del WBC que sirvió como co-estelar de Haney-Kambosos el sábado por la noche (hora local del domingo por la tarde) en el Rod Laver Arena en Melbourne, Australia. El agresivo Kaikanha presionó la acción y le dio a Moloney todo lo que pudo manejar. El héroe local, Moloney, se negó a intercambiar y usó una estrategia de palo y movimiento para ganar 118-110, 118-110, 119-109. El ex campeón mundial y WBO #4, WBC #5, WBA #6, IBF #9 supermosca Andrew Moloney (24-2, 19 KOs) anotó una decisión unánime en diez asaltos sobre WBO #2, WBC #3, WBA #9 Norbelto “Meneito” Jiménez (31-9-6, 16 KOs) en un choque por el título vacante Internacional de la OMB. Moloney derribó a Jiménez con un jab en la primera ronda, además de que a Jiménez se le dedujo un punto por golpear en el descanso. A Moloney se le atribuyó una caída dudosa en la segunda ronda. Moloney ganó 97-90, 98-88, 98-89. El peso pluma junior femenino de la FIB Cherneka Johnson (15-1, 6 KOs) venció mediante una decisión unánime en diez asaltos contra la ex dos veces campeona mundial Susie “Q” Ramadan (29-4, 12 KOs), de 43 años. Las puntuaciones fueron 97-90, 96-92, 96-91. En una sorpresa, el peso pesado Faiga Opelu (15-3-1, 11 KOs) logró que el árbitro detuviera en el cuarto asalto al previamente invicto Hemi Ahio (19-1, 14 KOs). El peso crucero David Nyika (5-0, 4 KO) obtuvo una victoria por nocaut en el segundo asalto sobre el previamente invicto Titi Motusaga (4-1, 3 KO). Resultados del Undercard de Wilder-Helenius en Nueva York Shields vence a Marshall, vuelve a ser campeona unificada Like this: Like Loading...

