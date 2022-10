Shields vence a Marshall, vuelve a ser campeona unificada La campeona mundial de peso mediano WBC/WBA/IBF Claressa “GWOAT” Shields (13-0, 2 KOs) una vez más se convirtió en la campeona indiscutible de las 160 libras con una decisión unánime en diez asaltos sobre la campeona de la OMB Savannah “The Silent Assassin” Marshall (12-1, 10 KOs) el sábado por la noche en un combate de rencor en el O2 Arena de Londres. Shields, dos veces medallista de oro olímpico, disparó ráfagas rápidas que mantuvieron a Marshall fuera de balance desde el principio. Marshall aumentó la presión y, a menudo, intimidó a Shields contra las cuerdas a medida que avanzaba la pelea. Las puntuaciones fueron 96-94, 97-93, 97-93. Marshall le dio a Shields una derrota amateur en 2012, la única vez que Shields fue derrotada como profesional o amateur, pero no pudo repetir la hazaña esta noche en su propio escenario. Baumgardner vence a Mayer y unifica títulos WBC, FIB y OMB de las 130 libras Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.