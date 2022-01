Resultados del Undercard de Russell-Magsayo En una revancha, el superligero Subriel Matias (18-1, 18 KOs) vengó su única derrota al derribar y detener a Petros Ananyan (16-3-2, 7 KOs) en la co-estelar Russell-Magsayo el sábado por la noche en el Borgata Hotel Casino & Spa en Atlantic City, Nueva Jersey. Fue una pelea desde la campana de apertura con Matias por lo general teniendo la ventaja. Matías finalmente derribó a Ananyan con un gancho de izquierda al final del noveno round. Ananyan parecía estar en mal estado y el médico del ring detuvo la pelea después de la ronda. Ananyan ganó previamente una UD de diez asaltos sobre Matías. “No solo soy un golpeador duro, sino que la forma en que peleo es como talar un árbol”, dijo Matias. “Solo sigue golpeándolos. Creo que puedo mejorar mi poder pero vamos a ver que pasa con el tiempo. Quiero agradecer a todos los que hicieron posible esta pelea, pero me tomaré mi tiempo antes de decidir con quién pelearé a continuación”. El ex retador al título mundial Tugstsogt “King Tug” Nyambayar (12-2-1, 9 KOs) y el difunto suplente Sakaria Lukas (25-1-1, 17 KOs) lucharon por un empate a diez asaltos en una competencia de peso pluma. Las puntuaciones fueron 96-94 Lukas, 96-94 Nyambayar y 95-95. Lukas pareció derribar a Nyambayar en la octava ronda con un jab, pero se dictaminó un desliz, lo que finalmente le costó la pelea a Lukas. El invicto peso mediano junior Evan Holyfield (9-0, 6 KOs) ganó una decisión unánime en seis asaltos sobre Chris Rollins (5-4-1, 4 KOs). Los puntajes fueron 60-54, 60-54, 59-55, pero la pelea no fue tan unilateral como indicaba el puntaje. Holyfield es el hijo de la leyenda del ring Evander Holyfield. El peso mediano LeShawn Rodríguez (13-0, 10 KOs) anotó un nocaut técnico en el primer asalto sobre Sixto Suazo (9-3-1, 7 KOs). En un choque de pesos pluma invictos, Katsuma Akitsugi (8-0, 1 KO) superó a Rasheen Brown (11-1, 7 KO) en seis asaltos. Magsayo destrona al manco Russell WBC extiende el periodo de negociaciones Fury-Whyte hasta el 26 de enero

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.