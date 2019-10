Resultados de Tijuana El súper welter Carlos “Chema” Ocampo (26-1, 16 KOs) logro un triunfo por KO en el quinto round sobre Adrián “Morochito” Pérez (18-7, 13 KOs) el sábado por la noche en el Arena Zonkeys en Tijuana, BCN, México. Ocampo envio a la lona a Pérez en el quinto round y consiguió el triunfo con su bombardeo de seguimiento. El tiempo era 1:55.



Ocampo, un ex retador del título mundial en el peso welter, declaró después: “Logramos el objetivo de obtener otra victoria. Me sentí muy bien en el ring y son las tres peleas que he hecho con este peso. Quiero luchar por un título mundial el próximo año en esta división “. En otro combate el peso ligero Bryan “The Kid” Figueroa (17-1, 8 KOs) ganó por nocaut técnico en el cuarto round sobre Andrey “Fantasma” Robles (8-1, 4 KOs). Figueroa envio a Robles a la lona en el cuarto round y consiguió la detención del árbitro poco después. El tiempo era 1:55. El súper ligero Rubén “Pollito” Aguilar (6-0, 4 KOs) noqueó a Reynaldo “Killer” León (8-3, 7 KOs) en el primer round. Leon cayo tres veces. El tiempo era 2:32. Resultados de Chihuahua, México

