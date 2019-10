Mendoza (WBA) y Valcárcel (WBO) estarán en la Convención 57 del WBC en Cancún Por.Gabriel F. Cordero Todo indica que la 57 convencion del World Boxing Council (WBC) lograra hacer historia en el mundo del boxeo al confirmarse que entre los invitados a la 57 convención que inicia este próximo lunes están el Venezolano Gilberto de Jesús Mendoza presidente de la Asociación Mundial de Boxeo y el Puertorriqueño Francisco Valcárcel presidente de l Organización Mundial de Boxeo. Una fuente ha indicado que la presencia de Mendoza y Varcacel para reunirse con el WBC ha sido promovida por el carismático promotor Mexicano y organizador de la Convencion, Pepe Gómez y sera presidida por Mauricio Sulaiman presidente del WBC. Otros invitados son Julio César Chávez, Floyd Mayweather, Vladimir Klitschko, Bob Arum, Don King, Oscar de la Hoya, Tom Loeffler, Vasyl Lomachenko, Miguel Cotto, y Bernard Hopkins y Miguel Berchelt entre otros. Resultados de Tijuana

