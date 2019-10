Brasileño Jofre, Legendario miembro IBHOF estará en la convención del WBC en Cancún. Por.Gabriel F. Cordero Fotos: Jofre Family El legendario Brasileño ex campeón mundial y miembro del Salón de La Fama de Canastota es uno de los invitados especiales de la 57 convención anual del WBC en Cancún, México a celebrarse del 21 al 25 de octubre en esa reconocida ciudad Turística del mundo. Eder Jofre es considerado uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos, y el mejor brasileño en escalar en un ring de boxeo. Su nombre está escrito en el Salón de la Fama del deporte junto a atletas legendarios como Sugar Ray Robinson, Julio Cesar Chavez, Muhammad Ali, Rocky Marciano y Mike Tyson entre otros. Jofre su vida y carrera esta protagonizada en una película por Daniel de Oliveira y dramatizada por José Alvarenga Jr. llamada “10 Seconds to Win”, que el Canal Brasil acaba de estrenar este viernes 18 de octubre pasado. Jofre tuvo record profesional de 72 victorias (50KOs), 2 derrotas y cuatro empates logrando los titulos gallos del WBC y AMB ademas del pluma del WBC. Fue campeón Gallo de la National Boxing Association antigual WBA al vencer al primer gran ídolo Venezolano Ramon Arias en el Estadio Universitario, Caracas en la primera pelea de campeonato mundial de boxeo profesional realizada en ese pais el 19 de Agosto de 1961. Mendoza (WBA) y Valcárcel (WBO) estarán en la Convención 57 del WBC en Cancún

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.