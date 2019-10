Boxeo Seguro y Limpio es prioridad en la 57 Convención Anual del WBC en Cancún Por.Gabriel F. Cordero Fotos: Alma Montiel Una de las prioridades de la 57 Convención Anual del WBC es el tema del Programa de Boxeo Seguro y Boxeo Limpio tras las tragedias ocurridas en 2019 con las muertes del el Estadounidense Patrick Day, el Ruso Maxim Dadashev y el Argentino Hugo Santillán. Este lunes inicia la 57 Convención Anual del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en Cancún, Quintana Roo con participantes y delegados de 189 países de los cinco continentes que estarán durante la semana que finaliza el domingo 27 de octubre. Este lunes también se realizará un homenaje al gran campeón mexicano Julio César Chávez, considerado el mejor de la historia en su país y de los más destacados del mundo, que en una ceremonia especial será nombrado “Gran Jefe Maya”. El extraordinario evento inaugural incluirá mensajes de Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del WBC, del actual campeón en peso Superpluma, Vasily Lomachenko, y de los legendarios ex campeones mundiales Bernard Hopkins y Julio César Chávez, así como palabras de bienvenida a cargo del promotor Pepe Gómez, director general de “Cancún Boxing”, anfitrión principal del evento. Andy Ruiz Jr: Joshua tiene más presión que yo Brasileño Jofre, Legendario miembro IBHOF estará en la convención del WBC en Cancún.

