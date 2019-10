Andy Ruiz Jr: Joshua tiene más presión que yo Por Miguel Maravilla or miguel maravillaEl campeón de peso pesado de la AMB / FIB / OMB Andy Ruiz Jr. (33-1, 22 KOs) de Imperial Valley, California, está en la cima de su preparación mientras se prepara para la revancha con el ex campeón mundial de Inglaterra Anthony Joshua (22-1, 21 KOs). Ruiz se enfrenta a Joshua el 7 de diciembre en el Diriyah Arena en Diriyah, Arabia Saudita en vivo en DAZN. Fightnews.com® se encontró con el campeón de peso pesado mientras hablaba sobre su preparación y revancha con Joshua. “Estoy listo para esta pelea. Nos está yendo bien al mantenernos enfocados y disciplinados ”, dijo Andy Ruiz a Fightnews.com®. “Estamos listos para el 7 de diciembre. Sé que tendrá trucos bajo la manga. Fue en junio pasado cuando Ruiz se molestó al detener al campeón unificado en seis asaltos en la Meca del Boxeo, el famoso Madison Square Garden de Nueva York. Haciendo historia al convertirse en el primer campeón mexicano de peso pesado. Desde que se convirtió en campeón de peso pesado, Ruiz ha tenido muchos elogios, incluido un desfile de bienvenida en su ciudad natal de Imperial Valley y fue invitado a México para reunirse con el actual presidente mexicano, Andrés López Obrador. “Logramos convertirnos en el primer campeón mundial mexicano de peso pesado del mundo. No podría hacerlo sin mi equipo. Manny Robles y mi padre ”, dijo Ruiz. “Ha sido increíble. Todo el amor y el apoyo. Estoy muy orgulloso de convertirme en el primer mexicano en ganar un título mundial. Voy a trabajar duro para mantener estos títulos “. El campeón Ruiz ha tenido una preparación completa para la revancha, ya que ha estado entrenando en Guadalajara, México con su entrenador Manny Robles. Ruiz ya se ve delgado y recortado a medida que el equipo reanudará su campamento de entrenamiento en el sur de California. “Hemos estado trabajando duro, Manny y yo. Realmente me empuja. Este campamento fue diferente. Tuvimos que sacrificarnos y estar lejos de nuestros seres queridos ”, Ruiz en el campamento. “Estar en Guadalajara fue algo diferente. Fue como mantenerme en una jaula. Al principio fue bastante difícil debido a la altitud, es bastante alto. Corriendo en las montañas y haciendo todo el trabajo. Todo, todo el trabajo duro que hemos hecho. Lo mostraré el 7 de diciembre. El entrenador Manny Robles nos dio su opinión sobre el campamento. “Lo más singular que hicimos en este campamento fue ir a Guadalajara. Era importante sacarlo de su zona de confort ”, dijo Robles. “Estamos entrenando cinco días a la semana, todo el boxeo. Dos o tres días de fuerza y ​​acondicionamiento. Reanudaremos el entrenamiento en LA Sparring comienza el lunes. Tendremos seis semanas y deberíamos estar bien “. Ruiz entró en la última pelea con poca antelación después de que el oponente original de Joshua, Jarell Miller, se vio obligado a retirarse por dar positivo por una sustancia prohibida. Oportunidad llegó golpeando para Ruiz cuando tomó la pelea unas semanas después de anotar el nocaut sobre Dimitrenko. “En mi último campamento, no pude descansar mi cuerpo. Esta vez estamos a tiempo ”, dijo Ruiz. “Ahora tenemos tiempo para planificar, preparar y coordinar este campamento. Tenemos tiempo y buscamos aprovecharlo ”, dijo Manny Robles. Cuando se le preguntó si le había agradecido a Miller por dejar pasar la oportunidad. El campeón sonrió y se rió. “Hablé con Miller y le dije que las cosas suceden por una razón que no era su momento. Él recibirá su oportunidad ”, respondió Ruiz. Se ha especulado mucho sobre la condición de Joshua que condujo a la pelea con Ruiz. Desde que Joshua fue noqueado en el campamento por su compañero de entrenamiento, el peso pesado Joey Dawjeko, ya que aparentemente Joshua no estaba en condiciones de pelear, pero el campeón rechazó rápidamente esos rumores y especulaciones. “Cuando gane el 7 de diciembre. Todos sabrán que la primera pelea no fue una casualidad ”, dijo Ruiz. No es ningún secreto, pero la división de peso pesado está de vuelta en el centro de atención. La gran exageración que condujo a la primera pelea con Ruiz y Joshua fue una potencial unificación en el futuro para Joshua con el campeón de peso pesado del CMB Deontay Wilder. Luego está el siempre colorido campeón “lineal” Tyson Fury. ¿Quién puede olvidar esa pelea salvaje entre Wilder y Fury el año pasado en el Staples Center mientras luchaban por un sorteo épico? “La división de peso pesado está de regreso. Ahí es donde está la acción ”, explicó Ruiz. Wilder está programado para enfrentarse a Luis Ortiz en una revancha que definitivamente será una pelea arriesgada, ya que una revancha con Fury está programada para principios del próximo año. Fury viene de una difícil decisión por decisión sobre Otto Wallin el mes pasado, ya que Fury sufrió un corte desagradable y tomó la decisión. “Veo a Wilder sacándolo. Creo que ganará por nocaut ”, dijo Ruiz. El campeón dio su opinión sobre todos los jugadores en la división de peso pesado. “Hay mucha competencia. Wilder, Fury, Chisora. Lo principal es concentrarse. Tengo estos cinturones y moriré tratando de mantenerlos “, Ruiz en la división de peso pesado.” Primero quiero centrarme en esta pelea y ganar. Entonces pensaremos en otro oponente “ Por ahora, el objetivo es la revancha con Joshua, ya que organizarán la primera pelea de campeonato de boxeo de peso pesado en Arabia Saudita. “Al principio pensé que íbamos hasta allá, pero salíamos pero era hermoso. Les mostraré a todos de qué se trata ”, Ruiz habla sobre pelear en Arabia Saudita. “Solo tenemos que ajustarnos. Saldremos como 2 o 3 semanas antes de la pelea. Esta no es la primera vez que peleo en el extranjero ”, agregó Ruiz. El escenario está listo para la revancha en lo que será el Choque en las Dunas, ya que Ruiz buscará demostrar que la primera vez no fue casualidad. “Hablé con él en la conferencia de prensa. Dijo que boxeará, pero haga lo que haga, estaremos listos. Creo que intentará ganar puntos. Lo mejor para mí es lanzar mis combinaciones ”, dijo Ruiz. “Él tiene más presión que yo. Solo tengo que hacer lo que tengo que hacer y concentrarme en ganar el 7 de diciembre ”, concluyó Ruiz. “¿Va a pararse allí y pelear con Andy o lo mantendrá a distancia?”, Preguntó el entrenador Manny Robles. “Le dije a Andy que esta es la octava ronda. Lo detuvimos en el séptimo. Ahora es el momento de pisar el acelerador y hacer lo que hicimos en la primera pelea “. 