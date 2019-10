Convención anual 57 del WBC es inagurada en Cancún Por.Gabriel F. Cordero Fotos: Alma Montiel Este lunes por la mañana, el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ha realizado la apertura de su 57 Convención Mundial en el Hotel Grand Oasis de la turística ciudad de Cancún, Quintana Roo en México. Con una espectacular presencia de campeones mundiales como Roberto Duran, Eder Jofre, Carlos Zarate, Julio César Chávez, Abner Mares, Cristian Mijares, Rey Vargas, Oscar de la Hoya, Humberto “Chiquita” González, Ruben Olivares, Vinny Pazienza, Alfonzo Zamora entre otros arrancó la Convención anual del Consejo Mundial de Boxeo, inaugurado por el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González y la presidenta municipal en Mara Lezama Espinosa (Benito Juarez). La convención sera hasta el próximo viernes, 26 de octubre y tendrá la representación total de los 166 países afiliados. En la apertura un emotivo especial discurso del Presidente Mexicano Mauricio Sulaimán Saldívar presento los logros del organismo en este periodo y comento sobre los futuros proyectos futuros ademas de reafirmar su compromiso con el boxeo limpio y seguro para la protección del boxeador. Para Mauricio es la primera convención como presidente desde el 2014 en Cancún y en todo México ; Su padre Don José tuvo muchas oportunidades de celebrar la máxima reunión del boxeo mundial como : la Ciudad de México que lo fue en cuatro ocasiones y una más en Cancún. En la inaguración el gran campeón Mexicano Julio Cesar Chavez fue reconocido como “Gran Jefe Maya” por parte del WBC y estuvo rodeado principalmente de su madre y familia junto a Don King, Oscar de La Hoya, Juan Laporte y otros invitados. En un momento inolvidable se presentaron dos practicantes del boxeo en silla de ruedas en una imagen histórica para la inclusión deportiva sin limites. Habrá muchos temas relacionados a la seguridad en el deporte, entre otros, y los que discutirán a fondo durante la semana: * Protocolo de control de peso. * Programa de boxeo limpio-antidoping. * Crisis mundial del boxeo amateur y propuesta de profesionales a Juegos Olímpicos. * Licencias falsas. * Combates desequilibrados. * Códigos de ética y comportamiento. La convención también realizara reconocimientos a Don King, Bob Arum y Adonis Stevenson, que se ha recuperado increíblemente después del accidente que sufrió en el ring el pasado 1 de diciembre de 2018. Andy Ruiz Jr: Joshua tiene más presión que yo

