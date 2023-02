Resultados de Night of Champions II Informe/Fotos por Scott Foster Boxlab Productions, en asociación con Caribe Royale Hotel, presentó 3 peleas por títulos regionales como parte de su serie recurrente, Night of Champions II. El evento de 10 peleas concluyó el sábado por la noche, con la transmisión de CBS Sports Network programada para la noche siguiente, 26 de febrero a las 10:30 pm EST. Néstor Bravo (21-0, 15 KOs), oriundo de Arecibo, Puerto Rico y ahora peleando desde Orlando, FL, hizo la primera defensa de su título de peso welter junior WBO/NABO contra el campeón latino WBC Jair Valtierra (16-2, 8 KOs) de León, México. El regreso a casa del actual contendiente # 10 de la OMB resultó en un no contest cuando un choque de cabezas en el tercer asalto obligó a Bravo a detener la pelea debido a un sangrado excesivo. El olímpico estadounidense de 2016 Antonio Vargas (15-1, 8 KOs), peleando desde Kissimmee, FL, buscó agregar a su racha de 5 peleas ganadas compitiendo por el título vacante de peso gallo WBA Continental Americas en una pelea intensificada contra el experimentado Mitchell Banquez, (20-2, 14 KOs), procedente de Fort Lauderdale, FL. Después de un marco de apertura competitivo, Vargas comenzó a aplicar una presión constante, sangrando la nariz de Banquez en el tercer asalto y lastimándolo en el cuerpo para terminar el quinto. Vargas aumentó la presión en el sexto, aturdiendo gravemente a Bánquez con un gancho de izquierda saltando, lo que obligó al árbitro a intervenir cuando la esquina detuvo la pelea en la marca de 2:38. El campeón de peso ligero de Fedecaribe de la AMB, Idalberto Umara (8-1, 5 KOs), de Miami, FL, hizo un trabajo rápido del veterano Devi Julio, (24-12, 15 KOs), forzando la detención del árbitro en la marca de 1:40 de la ronda. 2. Matías vence a Ponce y gana el título de las 140 libras de la FIB James vence a Palmetta en undercard de Matias-Ponce Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.