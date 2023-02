James vence a Palmetta en undercard de Matias-Ponce El peso welter n.º 10 de la AMB, Jamal “Shango” James (28-2, 12 KOs) y el atleta olímpico de 2016 clasificado como n.º 9 de la AMB, Alberto Palmetta (18-2, 13 KOs), pelearon diez rounds en una eliminatoria no oficial por el título de la AMB en el evento de Matias-Ponce el sábado por la noche en The Armory en Minneapolis, Minnesota. Los jueces lo anotaron para James 99-91, 98-92, 98-92. El peso ligero Elvis Rodríguez (14-1-1, 12 KOs) vencio me3diante una reñida decisión mayoritaria en diez asaltos sobre Joseph “Blessed Hands” Adorno (17-2-2, 14 KOs). Rodríguez derribó a Adorno en el séptimo round y nuevamente en la décima ronda para alejarse con un guiño de 95-93, 97-71, 94-94. El favorito local de peso welter, VeShawn Owens (14-3, 12 KOs) gano una decisión unánime en diez asaltos sobre el ex número 1 de la FIB, Kudratillo Abdukakhorov (18-2, 10 KOs). El compañero de trabajo de Owens obtuvo una decision de los jueces de 98-92, 99-91, 97-93. Abdukakhorov fue previamente el retador obligatorio de la FIB para el campeón mundial unificado Errol Spence, pero esa pelea nunca se concretó y Abdukakhorov finalmente fue derrotado en una pelea para mantenerse ocupado. En una sorpresa, el peso welter Willie Jones (9-2, 6 KO) noqueó al prospecto previamente invicto Derrick “Diesel” Jackson (10-1, 5 KO) en la primera ronda. Un gancho de izquierda derribó a Jackson, quien estuvo derribado durante varios minutos. El invicto superligero Mikkel Spencer (3-0, 2 KOs) anotó un KO en el primer asalto contra Margarito Hernández (3-5-1, 0 KOs. Tiempo 2:18. Spencer es el hermano menor del peso mediano Joey Spencer. Resultados de Night of Champions II Floyd Mayweather hizo un combate de exhibición en Inglaterra Like this: Like Loading...

