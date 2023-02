Matías vence a Ponce y gana el título de las 140 libras de la FIB El artista nocaut Subriel Matías (19-1, 19 KOs) venció con un nocaut técnico en el quinto asalto contra Jeremías Ponce (30-1, 20 KOs) para reclamar el título vacante de peso welter junior de la FIB (anteriormente en manos de Josh Taylor) el sábado por la noche en The Armory en Mineápolis, Minnesota. Fue una buena pelea y Ponce se abalanzó sobre Matías en el primer round. Matías respondió con grandes golpes en el segundo round y la guerra comenzó. Alguien tenía que ceder y lo hizo en el quinto round. Matías conectó una serie de golpes a la cabeza y al cuerpo que lastimaron gravemente a Ponce y lo pusieron sobre la lona. Ponce pudo llegar a su banquillo, pero su esquina había visto lo suficiente y sugirió que se detuviera la pelea, con el resultado oficial de nocaut técnico al final del quinto round. Subriel Matias: Regis Prograis Voy por ti Resultados de Night of Champions II Like this: Like Loading...

