Subriel Matias: Regis Prograis Voy por ti “Estoy en la nube en este momento”, dijo el recién coronado campeón de peso welter jr de la FIB, Subriel Matías, después de noquear a Jeremias Ponce el sábado por la noche en The Armory en Minneapolis, Minnesota. “Creo que no me he despertado de este sueño. Tal vez pueda decirte cómo se siente mañana, pero ahora mismo, es un sueño hecho realidad. Quería estar encima de el desde el primer asalto, porque sabía que no tendría el mismo poder que yo a medida que avanzaba la pelea”. Sobre el retiro de Ponce en su esquina, Matías dijo “No me sorprendió mucho. Una vez vi cómo reaccionó su esquina. Vi que [Ponce] estaba herido. Pensé que fui paciente en los primeros cuatro rounds, así que salí con un enfoque y una mentalidad diferentes en el quinto”. Después de la pelea, con su cinturón de la FIB a cuestas, Matías fijó su mirada en un enfrentamiento de unificación contra el campeón mundial de las 140 libras del WBC, Regis Prograis. “Regis Prograis, voy por ti”, dijo Matias. “Soy el campeón mundial ahora. Te prometo que vendré a lastimarte. A Prograis le gusta hablar por hablar, pero yo tengo la misma mentalidad. A ver quién gana. Quiero que vea que hay gente más loca que él en este deporte”. Resultados desde Arabia Saudita Matías vence a Ponce y gana el título de las 140 libras de la FIB Like this: Like Loading...

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.