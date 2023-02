Resultados desde Arabia Saudita El invicto peso crucero Muhsin “The Muslim Boxer” Cason (11-0, 8 KOs), hermano menor del ex campeón de peso pesado Hassim “The Rock” Rahman, anotó un nocaut técnico en el primer asalto contra Taryel Jafarov (18-6, 17 KOs). Cason derribó a Jafarov con su primer golpe y luego dominó el primer asalto. Jafarov no salió para la segunda ronda. El invicto superligero Bader “The Master” Samreen (8-0, 7 KOs) hizo un trabajo rápido con Viorel Simion, de 41 años (23-10, 9 KOs). Samreen golpeó a Simeon contra la lona con una andanada de golpes. El tiempo era 1:26. Resultados desde Puebla, México Subriel Matias: Regis Prograis Voy por ti Like this: Like Loading...

