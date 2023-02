Resultados desde Puebla, México El ex retador mundial, Juan Antonio ‘Mozo’ Rodríguez venció por nocaut técnico en el segundo round a Cristian ‘Chino’ Sonora, en el que fue el combate estelar de la velada denominada “Noche de Guerra”, que ofreció Tejanito Promotions Inc., junto a Adán Hernández, este sábado en el Salón Social Zavaleta de Cholula, Puebla. Con este triunfo, Juan Antonio Rodríguez mejoró su marca en 33 combates ganados, 29 de estos por la vía del nocaut, a cambio de nueve derrotas y el ‘Chino’ Sonora quedo en 19 triunfos, 12 nocauts, por siete descalabros. En el combate semiestelar de la noche, Agustín ‘Chato’ Pérez gano una decisión unánime de 79-72 en los tres jueces sobre Marcelino Córdova Ramón en un combate a ocho rounds en supergallo. José Colotla venció por decisión unánime de 57-56, 57-56 y 58-55 a Alberto Ixtli Chávez en seis rounds en peso superpluma. Román ‘Chucky’ García y José Calit Sánchez empataron en una votacion de los jueces de 57-57, 58-56 y 57-57 en seis rounds en peso supergallo Jhovanny ‘Pantera’ Martínez venció por nocaut técnico en dos rounds a Fernando Curiel Nolasco en un combate a cuatro rounds en peso gallo. María “La Chispa” Cortes supero a Cecilia “La Muñeca” Guzman por decisión mayoritaria 36-40,37-39 y 38-38)en cuatro rounds en peso mínimosca. Brayan ‘Gallito’ González propino tremendo nocaut (2:26 min), a Jorge ‘Tigre’ Barboza, cuatro giros en peso mosca. TRIUNFA STEPHANIE HAN La estadounidense Stephanie Han venció por decisión unánime de 40-36, 40-36 y 40-36) a la mexicana Estefanie ‘La Michoacana’ Reyes Argueta en cuatro rounds en la división de peso ligero. Guillermo Mino obtuvo una decisión mayoritaria 38-37, 37-38 y 38-37 sobre Brayan Cázales Ventura, en cuatro rounds en peso supergallo. Armando ‘El Choco’ Moncada obtuvo una victoria por decisión mayoritaria de 39-38, 38-38, 39-38 sobre Ángel Geovanni ‘Pocas Pulgas’ Morales en cuatro rounds en mosca. Samael Macías Guerrero y Joseph Morales quedaron en un empate mayoritario de 38-38, 37-39 y 38-38 en cuatro rounds en supergallo. Resultados desde Arabia Saudita Like this: Like Loading...

