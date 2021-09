Resultados de la Primera Jornada de The Big Belt Championship Austin, Texas. – La primera jornada del torneo “The Big Belt Championship” arrancó de manera espectacular e hizo que el Coliseo de Austin vibrara de emoción ante los combates que se presentaron la noche del viernes 17 de septiembre. Las actuaciones de todos los boxeadores hicieron que la afición presente estuviera al filo de sus asientos durante los siete combates que conformaron el programa presentado por The Boxing Showcase con el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo (WBC por sus siglas en inglés) y donde el campeón de cada categoría obtendrá un cinturón conmemorativo . En el combate principal de la noche en la división Lightheavyweight (175 lbs) a 4 rounds, el nigeriano radicado en Austin, Nosa Divine Nehikhare se impuso por decisión unánime (39-37 de parte de los 3 jueces) a Dequint Hill para amarrar su boleto a la etapa de semifinales. El local Luis Ángel “Aferrado” Fernández empató con Brandon DeSpain (36-39, 38-37, 38-38) en combate pactado en la división Featherweight (126 lbs) a 4 episodios. En la ceremonia de pesaje Fernández no dio las 126 libras por lo que automáticamente quedó fuera de la siguiente etapa y DeSpain clasificó a las semifinales. En trepidante encuentro, el local Atanacio “Nacho” Pérez obtuvo su primera victoria en el terreno profesional al superar al también local Nathaniel Bonner por decisión mayoritaria (39-37, 38-38, 39-37) en pleito dentro de los Lightweight (135 lbs) a 4 rounds y obtener su pase a semifinales. En combate fuera del torneo, Héctor Coronado Jr. conservó su marca invicta en el terreno profesional al noquear de manera espectacular a los 52 segundos del segundo round a Daniel Wright, en combate pactado a 4 episodios en 154 libras. En la división de los Middleweight (160 lbs), el estadounidense Malik “One Punch” Calhoun noqueó de manera efectiva, a los 8 segundos de segundo episodio, al mexicano Alejandro “Alex” Heredia. Otro interesante combate fue el protagonizado por los pesos Heavyweight (+200 lbs), Vercell Webster y Dionardo Minor, quienes intercambiaron metralla durante los 4 capítulos que duró el combate, para que Minor se alzará con la victoria por decisión unánime (40-36 de parte de los 3 jueces) y obtuviera su pase a la semifinal. Mientras que, en la primera pelea de la velada, Davelle Smith impuso su mejor boxeo y noqueó de manera espectacular al texano Ricky Evans, al 1¨40 del primer round en la división de los Middleweight (160 lbs). Round 12 con Mauricio Sulaimán: Fin de Semana de la Independencia de México sin Boxeo

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.