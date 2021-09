Round 12 con Mauricio Sulaimán: Fin de Semana de la Independencia de México sin Boxeo Por Mauricio Sulaimán

Hijo de José Sulaimán / Presidente del WBC La celebración de la Independencia de México es una de las mayores festividades de nuestro país, y para todos nuestros compatriotas que viven en otros países del mundo y cuyo corazón es por siempre mexicano. El famoso, tradicional, valiente y querido “Grito” es una convocatoria de unión y unión para nuestro pueblo. Es el núcleo y la esencia fundamental y el orgullo de ser mexicano. Los consulados y embajadas realizan eventos especiales, todos los municipios presentan la ceremonia de la tradicional independencia mexicana, y se lleva a cabo una gran fiesta donde el sentido de pertenencia y amor por México es único, más vivo y profundo. Los migrantes, que partieron para buscar una nueva vida en Estados Unidos, iniciaron una gran tradición de celebrar esta fecha a lo grande, y de alguna manera el box se vinculó a estas celebraciones, posicionándose, junto al Cinco de Mayo (5 de mayo), como una Gran Fiesta de Celebración en Los Ángeles, Chicago y varias ciudades de Texas pero, sobre todo, en Las Vegas. Año tras año, México abraza a Las Vegas con una cascada de conciertos de los artistas más reconocidos y, por supuesto, las peleas más importantes, protagonizadas por el boxeador más trascendental del mundo. Salvador Sánchez, Julio Cesar Chávez, Erik Morales, Oscar de la Hoya y Floyd Mayweather dieron el paso significativo de pelear durante este fin de semana, hasta que se le otorgó este gran honor a quien es el mejor boxeador libra por libra del planeta: Saúl ”. Canelo ”Álvarez. En 2020, la pandemia impidió que se llevara a cabo cualquier celebración y no hubo boxeo. En este año, las negociaciones se prolongaron y continuaron, por lo que se hizo imposible programar la pelea de Canelo contra Caleb Plant, que finalmente estaba programada para el 6 de noviembre en MGM. Brandon Figueroa estaba programado para pelear contra Stephen Fulton en una pelea de unificación, sin embargo, la infección por Covid 19 impidió que ocurriera esta pelea, por lo que fue otro 16 de septiembre oscuro en Las Vegas en términos de boxeo. El Consejo Mundial de Boxeo decidió ceder el cinturón conmemorativo de septiembre para esta pelea para que el Cinturón de Teotihuacán encuentre dueño en esa magnífica noche, en la que el vencedor también se convertirá en el primer campeón indiscutible de peso súper mediano en toda la historia al hacerse con los cuatro cinturones (CMB). , WBO, IBF y WBA). El Consejo Mundial de Boxeo decidió consagrar septiembre como la celebración del cenit del boxeo.

El gran Salvador Sánchez noqueó a Patrick Ford en 15 asaltos en San Antonio en 1980, y Rafael “Bazooka” Limón venció a Chung Il Choi en 1982. El entonces desconocido y poco conocido joven Julio César Chávez se coronó campeón mundial superpluma del CMB al noquear al inconfundible favorito Mario “Azabache” Martínez el 15 de septiembre de 1984 en Los Ángeles, y en esa legendaria noche nació la leyenda. Durante la década de los 90, JC dominó para convertirse en el dueño de esta fecha, y en 1992 tuvo lugar la tan esperada lucha contra su archirrival Héctor “Macho” Camacho. Todo México estuvo allí con él y Chávez golpeó a Camacho, quien luego se convirtió en su gran amigo. Así es la hermandad del boxeo. En 1993, Don King promovió una cartelera maravillosa en el Alamodome de San Antonio: Azumah Nelson vs.Jesse James Leija, Terry Norris vs.Joe Gatti, y Chávez haciendo todo lo posible por coronarse en el peso welter y, de una manera muy difícil y muy controvertida. pelea, empató contra Pernell Whitaker. Al año siguiente, en otra magnífica y memorable cartelera con Ricardo “Finito” López, Tito Trinidad, Frankie Randall, Gabriel Ruelas y Jesse James Leija, Chávez noqueó a Meldrick Taylor en ocho rondas llenas de acción. En 1995, Chávez derrotó a David Kamau. Para 1997, el liderazgo hacia esta fecha cambió y el manto adornaba otros hombros; Óscar de la Hoya vino, vio, conquistó, reinó y permaneció en el trono durante muchos años. El Golden Boy venció a Macho Camacho ese año y para 1998, tuvo una segunda pelea contra Julio César Chávez, llenando el Thomas & Mack Center y, en una guerra absoluta, venció a JC en ocho asaltos. Al año siguiente hubo una pelea anticipada por todos, ya que dos guerreros invictos unificaron la división de peso welter, esa noche De La Hoya perdió por estrecho margen ante Félix “Tito” Trinidad. Oscar regresó después de momentos difíciles con determinación y brillo característico para capturar nuevamente la gloria al vencer a su rival del Este de Los Ángeles, Fernando Vargas, en 2002. En 2003, De La Hoya perdió una decisión controvertida ante Shane Mosley, y en 2004 fue noqueado por Bernard. Hopkins, quien desde entonces se había convertido en su socio comercial de confianza y gran amigo. El vínculo del boxeo con sus golpes duros, pero sin resentimientos, lo trascendió maravillosamente y maravillosamente. En 2011, Floyd Mayweather tomó la cita y esa noche noqueó a Víctor Ortiz en cuatro asaltos. Para 2012 hubo un fenómeno nunca antes visto. Fue tremenda la ardiente e intensa rivalidad que existía entre Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez Jr.. Televisa contra Azteca, Golden Boy Promotions vs. Top Rank. Saúl encarnó y encapsuló en un campeón mundial de peso súper welter del CMB y Chávez fue un campeón de peso mediano del CMB. La rivalidad fue tal que en la misma noche celebraron las defensas de sus títulos: Canelo abarrotó el MGM Grand y defendió su Cinturón Verde y Oro ante Josesito López, y Chávez luchó contra Sergio “Maravilla” Martínez en un Thomas & Mack Center agotado. , donde perdió su título. En septiembre de 2013, tuvo lugar la pelea entre el campeón de peso welter del CMB, Floyd Mayweather, y el campeón de peso superwélter del CMB, Saúl “Canelo” Álvarez. Experiencia y astucia contra la juventud; boxeo y habilidad técnica contra garra y potencia bruta. Floyd derrotó a Canelo por decisión. Durante los dos años siguientes las fechas de la independencia mexicana le pertenecieron a Floyd, superando a Marcos Maidana y Andre Berto. A partir de 2016, la fecha le ha pertenecido al ahora ídolo mundial del boxeo Canelo, que arrolló a Liam Smith en el estadio de los Dallas Cowboys, y en 2017 tuvo lugar la primera pelea contra Gennady Golovkin, que fue muy igualada. En 2018 se llevó a cabo el partido de desempate y fue la noche donde el mexicano finalmente conquistó la gloria y el reconocimiento del mundo entero, al derrotar a GGG por decisión. ¡Qué pelea! Es así como esta fecha nacional ha llenado arenas y ha reunido a millones de mexicanos a través de la pantalla chica, dando grandes motivos de celebración a lo largo de los años. SABÍAS…? Dos de los mejores boxeadores de la historia también pelearon en esta fecha tan especial. Muhammad Ali se vengó de su derrota ante Leon Spinks y recuperó su campeonato mundial de peso pesado en 1978, y una de las peleas más grandes de la historia ocurrió cuando el campeón de peso welter del CMB, Sugar Ray Leonard, derrotó al campeón de la AMB, Cobra de Detroit, “Hitman” Tommy Hearns. ANÉCDOTA DE HOY Cuando se llevó a cabo Chávez vs. Camacho, todo México estaba en un frenesí de anticipación porque todos querían estar allí; las entradas volaban y revoloteaban y la presión era enorme para mi papá, ya que todo el mundo lo buscaba para intentar conseguirles entradas. Una tarde estábamos en casa y sonó el teléfono: “José, la llamada es para ti”, dijo mi madre, y luego de una agradable conversación colgó y nos dijo: “Vaya, no sé qué hacer con el tantas solicitudes de entradas. Este joven que acaba de llamar fue muy amable conmigo. Incluso me invitó a su show la noche anterior a la pelea; Me parece que es popular, se llama… Luis Miguel ”. 