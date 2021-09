Canelo: quiero hacer historia El campeón mundial unificado WBC/ AMB / WBO súper mediano Canelo Álvarez dice que quiere hacer historia contra el invicto campeón mundial súper mediano de la FIB Caleb “Sweethands” Plant en su enfrentamiento PPV el 6 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. El ganador de Canelo-Plant se convertirá en el primer campeón mundial indiscutible de las 168 libras de la era de los cuatro cinturones. Si Canelo gana, se convertiría en el primer campeón indiscutible proveniente de México o América Latina. “Al final del día, esto es lo que quiero hacer con mi carrera, hacer historia”, dijo Canelo. “Estas cosas, como convertirse en el primero en ser el campeón unificado de las 168 libras, están haciendo historia. Ser potencialmente uno de los pocos que tiene este prestigioso honor en cualquier categoría de peso me hace muy feliz. Para mi país, esto sería un gran logro. Quiero ser recordado como uno de los más grandes en la historia del deporte ”. Round 12 con Mauricio Sulaimán: Fin de Semana de la Independencia de México sin Boxeo Caleb Plant: soy la nueva cara del boxeo

