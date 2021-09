Caleb Plant: soy la nueva cara del boxeo El campeón de peso súper mediano de la FIB, Caleb Plant, dice que Canelo Álvarez está en problemas cuando se enfrentan en un choque PPV el 6 de noviembre. “El 6 de noviembre, el mundo será testigo del primer campeón indiscutido de peso súper mediano del boxeo”, dijo Plant. “Cuando mi mano se levante en señal de victoria, el mundo sabrá entonces que soy la nueva cara del boxeo. Todos deberían pedir el PPV ahora y preparar sus palomitas de maíz, porque estoy a punto de realizar una actuación que pasará a la historia como una de las mejores de la historia. Este hombre está en problemas “. Canelo: quiero hacer historia Usyk llega a Londres para su combate con Joshua

