Berlanga listo para su regreso el 9 de Octubre Edgar “The Chosen One” Berlanga (17-0, 16 KOs) peleará contra el ex retador al título mundial Marcelo Esteban “El Terrible” Coceres (30-2-1, 16 KOs) en un enfrentamiento programado de 10 asaltos para el supercampeón vacante de la NABO. cinturón de peso mediano en ESPN y FS1 antes del evento Fury-Wilder PPV el 9 de octubre. La pelea ya se está calentando. Edgar Berlanga: “Vengo a hacer lo que siempre hago, que es robarme el show y noquear a mi oponente de una manera devastadora. Coceres va a tener un rudo despertar el 9 de octubre. No me levante a tomar un refrigerio cuando estoy peleando. Va a ser una noche corta y brutal. Cuenta con eso.” Esteban Coceres: “Berlanga puede decir lo que quiera de que sea una noche corta o lo que sea. Los mayores conversadores suelen ser los más inseguros. Sé lo que traigo a la mesa. He estado allí con los mejores luchadores, mientras él se deleita con una dieta de don nadie. En mi mente, no será una molestia cuando golpee a este niño. El 9 de octubre, es un hombre contra un niño, y ese niño va a tener un rudo despertar “. También en esa transmisión estará el ex campeón unificado AMB / FIB Julian “J-Rock” Williams (27-2-1, 16 KOs) contra Vladimir Hernández (12-4, 6 KOs) en una pelea de peso mediano junior a 10 asaltos. Esta es la primera pelea de J-Rock desde que perdió su título hace 20 meses. Los combates preliminares incluyen un combate de 10 asaltos en peso pluma entre el dos veces medallista de oro olímpico Robeisy “El Tren” Ramírez (7-1, 4 KOs) y el invicto Orlando “Capu” González (17-0, 10 KOs), el peso pesado Viktor Faust ( 7-0, 5 KOs) en un combate de ocho asaltos contra Mike Marshall (6-1, 4 KOs), el debut profesional de la ex estrella amateur estadounidense Bruce “Shu Shu” Carrington en un combate de cuatro asaltos de peso pluma contra un oponente por ser nombrado, y el peso welter junior Elvis “The Dominican Kid” Rodríguez (11-1-1, 10 KOs) contra Víctor Vázquez (11-5, 5 KOs) en un combate a ocho asaltos. Resultados de la Primera Jornada de The Big Belt Championship

