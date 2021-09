Joshua firma un contrato para finalizar su carrera con Matchroom El campeón unificado de peso pesado del mundo Anthony Joshua ha firmado un nuevo contrato promocional para toda su carrera con Matchroom Boxing de Eddie Hearn. Joshua cumplirá 32 años el próximo mes. “Este es el cuarto y último acuerdo promocional que firmamos juntos, y me siento honrado de que AJ haya confirmado su futuro con Matchroom”, dijo Hearn. “Al igual que hicimos desde el debut, yo y el gran equipo de Matchroom continuaremos trabajando sin descanso para Anthony en los muchos capítulos que quedan”. Joshua pone sus coronas de la FIB, la AMB y la OMB en juego contra el ex rey indiscutible del peso crucero Oleksandr Usyk en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres este sábado. Covid KOs a la defensa de Joe Smith Jr. Berlanga listo para su regreso el 9 de Octubre

