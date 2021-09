Covid KOs a la defensa de Joe Smith Jr. Star Boxing anunció hoy que la defensa del título del campeón de peso semipesado de la OMB Joe Smith Jr el 30 de octubre contra Umar Salamov se pospondrá debido a que Smith Jr. dio positivo por COVID-19. La pelea estaba programada para ser anunciada oficialmente esta semana y se esperaba que se agotara rápidamente. Pronto se anunciará una fecha de pelea reprogramada. Joe Smith Jr: “Estuve en el campamento trabajando duro. Estoy muy decepcionado de no poder defender mi título en octubre debido a tener COVID. Cuando esté mejor, volveré al gimnasio preparándome para pelear tan pronto como pueda y ofreceré un gran espectáculo para todos mis fanáticos “. Promotor Joe DeGuardia: “Estamos decepcionados de que debamos posponer la primera defensa del título mundial de Joe Smith frente a su dedicada base de fanáticos de Nueva York”. DeGuardia continuó: “Actualmente, nuestro único objetivo es asegurarnos de que Joe esté sano y le deseamos una pronta recuperación. Pronto se anunciarán noticias sobre una fecha de pelea reprogramada “. Despedida a Aníbal Miramontes será el 7 de Octubre en NJ Joshua firma un contrato para finalizar su carrera con Matchroom

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.