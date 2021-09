Despedida a Aníbal Miramontes será el 7 de Octubre en NJ La familia del ex presidente de calificaciones de la IBF, Anibal Miramontes, ha planeado un servicio de Celebración de la vida en su honor. Aníbal falleció pacíficamente en su casa, rodeado de su familia, poniendo fin a una batalla de 2 años con mieloma múltiple. Un padre, abuelo, hermano, tío, socio y amigo ferozmente devoto, su fallecimiento es sentido por muchos y su vivaz luz será profundamente extrañada. La familia desea agradecer al personal y a los médicos de Robert Wood Johnson y del Asteras Cancer Center por cuidarlo durante su tiempo de necesidad. Sin ropa negra. Use algo llamativo y brillante. Jueves, 7 de octubre 6-9PM

Lucien’s Manor

81 West White Horse Pike

Berlin, NJ, 08009 En lugar de flores, considere hacer una donación a la Fundación para la Investigación del Mieloma Múltiple o donar sangre para ayudar al país a recuperarse de la escasez pandémica de COVID-19. Canelo y Plant presentaron su combate para el 6 de noviembre en Las Vegas Covid KOs a la defensa de Joe Smith Jr.

