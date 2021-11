Resultados de la cartelera de Sheffield, Inglaterra Alycia Baumgardner (11-1, 7 KOs) arrancó el cinturón de peso superpluma femenino del WBC de la cintura de la previamente invicta campeona Terri Harper (11-1-1, 6 KOs) en el evento co-estelar Galahad-Martinez el sábado en la noche en el Utility Arena en Sheffield, Inglaterra. Baumgardner estuvo al mando todo el tiempo y consiguió una detención del árbitro después de asombrar a Harper en: 23 de la cuarta ronda. Harper era una favorita de 4: 1. El promotor Eddie Hearn dijo que hay un choque de revancha, así que esperamos ver a estas dos nuevamente. El campeón europeo de peso crucero Chris Billam-Smith (14-1, 10 KOs) logro una decisión unánime en doce asaltos sobre Dylan Bregeon (11-2-1, 3 KOs). Las puntuaciones fueron 120-109, 119-109, 119-109. El invicto peso súper pluma Donte Dixon (6-0, 3 KO) gano una decisión en ocho asaltos contra Jordan McCorry (19-8-1, 4 KOs). La puntuación fue 77-73. En una pesadilla en la sexta ronda de McCorry, fue se le dedujo un punto por retener. En un choque de pesos welter invictos, Dom Hunt (8-0, 1 KO) superó por puntos a James Flint (9-1-1, 2 KOs) en diez asaltos por el título del área central británica. La puntuación fue 98-93. Martinez KOs a Galahad y gana titulo de las 122 lbs de la FIB Murata y GGG chocarán por la unificación de las 160 libras

