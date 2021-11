Murata y GGG chocarán por la unificación de las 160 libras Por Joe Koizumi Preparémonos para la fiesta. El súper campeón de peso mediano de la AMB Ryota Murata (16-2, 13 KOs), Japón, y el campeón de la FIB Gennady Golovkin (41-1-1, 36 KOs), Kazajstán, chocarán por la unificación en Saitama, Japón, el 29 de diciembre. anunciado el viernes por Teiken Promotions en una conferencia de prensa con la aparición de Zoom de GGG. Murata, el héroe nacional de Japón y medallista de oro olímpico de 2012, dijo ambiciosamente: “Deseo salir victorioso para demostrar que soy el más fuerte en esta división”. Golovkin dijo: “Es un gran placer para mí pelear en Japón. También tengo sangre asiática. Murata es un buen luchador con un corazón fuerte. Es genial que un par de campeones se enfrenten para decidir el mejor ”. El evento en el Saitama Super Arena (cuya capacidad es de unos 22,000) se transmitirá en vivo a través de DAZN en todo el mundo, excepto en Japón y Kazajstán. Es trascendental, dentro del territorio de Japón, que este sensacional encuentro se vea a través de Amazon Prime Video sin ninguna retransmisión por red o televisión por cable. Murata y GGG tuvieron una vez la oportunidad de participar en sesiones de sparring en EE. UU. En julio de 2014, pero cada uno ha mostrado un gran desarrollo técnico y físico desde entonces, y estamos ansiosos por ver su competencia candente. A Fenech le gustaría el enfrentamiento Tszyu-Canelo

