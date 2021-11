A Fenech le gustaría el enfrentamiento Tszyu-Canelo Por Ray Wheatley – World of Boxing El tres veces campeón mundial Jeff Fenech dice que el peso mediano ligero # 1 de la OMB, Tim Tszyu, tiene las habilidades y el ritmo de trabajo para derrotar al campeón indiscutible de peso súper mediano Canelo Alvarez si se enfrentan en el futuro. “Escuché a Tim mencionar no hace mucho tiempo que Canelo era vencible”, le dijo Fenech a Ben Damon de Fox Sports. “No lo dejaría pasar por alto. Canelo es grande y fuerte y lanza de ocho a diez golpes por ronda. Tim lanza cincuenta o sesenta o tal vez más. Es una gran diferencia. “Tim sabe por sí mismo que subirá de peso. Canelo no es un tipo enorme para su división de peso. Canelo podría bajar de una división y Tim subir una y, vaya, sé en quién apostaría mi dinero. “La gente puede decir lo que quiera sobre Canelo. Recientemente vi una encuesta en una pelea entre Canelo y Hagler. Los primeros trescientos decían Hagler “. Murata y GGG chocarán por la unificación de las 160 libras Confirman Golovkin-Murata para el 29 de diciembre en Japón

Top Boxing News

PLEASE READ

We have a few rules to make our comment section more enjoyable for everyone.

1. Keep comments related to boxing.

2. Be respectful, polite and keep it clean.

3. Personal attacks will not be tolerated.

Offending posts will be removed.

Repeat offenders will be put on moderation.