Confirman Golovkin-Murata para el 29 de diciembre en Japón El campeón de peso mediano de la FIB Gennadiy “GGG” Golovkin (41-1-1, 36 KOs) y el dos veces campeón de peso mediano de la AMB Ryōta Murata (16-2, 13 KOs) comentaron sobre su pelea de unificación por el título el 29 de diciembre en DAZN de Saitama Super Arena en Saitama, en la frontera con la ciudad natal de Murata, Tokio. Gennady Golovkin: “Estoy muy emocionado de traer el Big Drama Show a Japón, un país donde el boxeo es muy popular. Ryōta Murata ha sido un campeón sobresaliente. Va a ser una noche especial cuando nos encontremos en el ring para unificar nuestros títulos. Vamos a darles a los fanáticos una gran pelea ”. Ryōta Murata: “Siento que toda mi carrera de boxeo amateur y profesional ha sido una preparación para esta pelea contra Gennadiy Golovkin. Esta pelea determinará mi lugar en la división de peso mediano y en la historia del box … para mí, él todavía está invicto “. Conferencia de prensa final de Munguia-Rosado

